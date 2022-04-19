Karşıyaka Belediye Başkanı projelerini halka danışarak yapıyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediye Başkanı projelerini halka danışarak yapıyor

19.04.2022 11:23
Karşıyaka Belediye Başkanı projelerini halka danışarak yapıyor

Projelerini halka danışarak yapacağını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu konuda örnek bir çalışma başlattı.

Atakent Mahallesi 6342/3 sokakta bulunan otopark alanı ve çevre düzenlemesinin nasıl olacağını bölge sakinlerine sormak üzere harekete geçilirken Başkan Tugay, benzer çalışmayı ilçenin her yerinde sürdüreceklerini söyledi.

Karşıyaka Belediyesi, 4400 metrekare alanda yapılacak otopark ve çevre düzenlemesi için mahalleye "vatandaş tasarım atölyeleri" adını taşıyan bir konteyner yerleştirildi. Konteynerde otopark alanı ve çevresinin değiştirilebilir 3 boyutlu maketi sergileniyor. Konteynere davet edilen mahalle sakinleri bu maket üzerinde istedikleri değişiklikleri yapıyor ve yapılan her değişiklik fotoğraflanarak arşivleniyor. Ayrıca bölge sakinleri isteklerini belediye çalışanlarına hem sözlü, hem de form doldurarak yazılı şekilde iletiyor.

ÇALIŞMA "TASARIM BİLİMİ" KAPSAMINDA

"Tasarım Bilimi" modeli kapsamında Kentsel Tasarım Müdürlüğü Kent Vizyonu Geliştirme Birimi tarafından yürütülen çalışma sonunda alan, vatandaşın isteği doğrultusunda projelendirilerek düzenlenecek. İsteklerin oranına göre proje yapılacağını belirten Başkan Cemil Tugay, "Otoparkı mahalle sakinlerimizle birlikte nitelikli kamusal alana dönüştüreceğiz. Konteynerimiz gezici olacak ve çalışmayı diğer kamusal alanların düzenlenmesi için de sürdüreceğiz. Tasarım bilimi çalışmasına katılan tüm Karşıyakalılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler

Cemil Tugay, Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediye Başkanı projelerini halka danışarak yapıyor - Son Dakika

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