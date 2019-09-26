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Karşıyaka Belediyesi Başkanı Tugay'dan Arguvan Belediyesine ziyaret

1 saat önce

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Malatya'nın Arguvan ilçesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile görüştü.

Karşıyaka Belediyesi Başkanı Tugay'dan Arguvan Belediyesine ziyaret, System.String[]

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Malatya'nın Arguvan ilçesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile görüştü.


İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Op. Dr. Cemil Tugay, beraberinde CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve il yöneticileri ile birlikte Arguvan'ı ziyaret ederek belediye, CHP İlçe Başkanlığı ve esnaf ziyaretinde bulundu.


Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile günün anlam ve önemine ifade eden hatıra fotoğrafını Nazım Hikmet Heykeli önünde çektiren Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Başkan Tugay'a ilçede ürettikleri lavantaları takdim etti.


Ziyarette konuşan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, "Arguvan'a, türkü diyarına hoş geldiniz" diyerek Arguvan'ın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi. Arguvan'a daha iyi hizmeti sunma adına ekip olarak koordineli bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Kızıldaş, kendilerini ziyaret eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür etti. - MALATYA

Cemil Tugay, Karşıyaka, Arguvan, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:24 Kaynak: İHA
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