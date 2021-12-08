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Karşıyaka Belediyesi bir birimi daha hayata geçiriyor - Son Dakika

Karşıyaka Belediyesi bir birimi daha hayata geçiriyor

08.12.2021 11:50
Karşıyaka Belediyesi bir birimi daha hayata geçiriyor

Karşıyaka'yı daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir kent haline getirmek amacıyla faaliyetler gösteren Karşıyaka Belediyesi bir çalışmaya daha imza attı.

Karşıyaka ve bugünün geleceğini daha kapsamlı bir şekilde planlamak, kaynak kullanımında verim ve kapasiteyi arttırmak adına Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet verecek 'Vizyon Birimi'ni hayata geçirdi.

KENTİN İHTİYAÇLARI BELİRLENECEK

Kent vizyon projesi olarak da tanımlanan Vizyon Birimi; belediyenin gerçekleştirdiği faaliyetlerin bir üst çatısını oluşturacak. Bu birim geleceğe dönük yapılacak projelerde yönlendirici olma rolü üstlenecek. Kentin ihtiyacı doğrultusunda oluşturulmuş vizyon başlıkları ile kentin her alandaki ihtiyaçları için vizyon birimi faaliyet gösterecek. Bu vizyonlar çerçevesinde vatandaşa direkt dokunulacak, iletişim kurulacak. Bu yeni birimin çalışmaları bilimsel temellere dayalı bir şekilde ilerleyecek. Şu an birime bağlı olarak çalışan saha ekibi kente dair araştırmalar yapıyor. Elde edilen veriler sayesinde veri tabanı oluşturuluyor. Ayrıca Karşıyaka'ya dair çalışmalar, araştırmalar yapan uzmanlarla da iş birliği yapılıyor.

VATANDAŞ DA DAHİL OLACAK

Vizyon birimi kentin sorunlarına daha üst perdeden bakarak kentin paydaşları ile birlikte çözümler üretecek. Bunu yaparken karar alma sürecine vatandaş da sürece dahil edilecek, çeşitli metotlar kullanılarak iş birliği yapılacak. Bu birim kente dair her alanda faaliyet göstermekle birlikte yürünebilirlik, iklim değişikliği, yağmur ve su taşkınları, sıcaklık değişimleri ve bunların kentte yol açabileceği olası zararları tespit edecek. Bu tespitler sonrasında bu zararları en aza indirgemek adına bilimsel temelli çalışmalar gerçekleştirilerek alınabilecek önlemler belirlenecek.

BİLİMSEL TEMELLİ ÇALIŞMALAR

Sağlık konusu bu birimin çalışma başlıkları arasında ön planda olacak. Kentin ve kentte yaşayan insanların daha sağlıklı olması adına neler yapılabileceği, gereksinimleri ve bunların nasıl hayata geçirileceği belirlenecek. Mevcut kamusal alanların bu anlamda nasıl değişip, dönüşebileceği de bu birim tarafından ortaya konacak. Yapılan projeler, çalışmalar, hayata geçirilen faaliyetler de incelenecek; böylelikle bilimsel bir envanter oluşacak.

Vizyon birimi hakkında bilgi veren Karşıyaka Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Özlem Şenyol Kocaer konuya ilişkin şunları kaydetti: "Biz bizzat Karşıyaka'yı hem sosyal dokusuyla hem mekânsal kapasitesiyle derinlemesine araştırıyoruz. Bu araştırmalar bizi gerçek ihtiyacı ortaya çıkarmaya ve gerçek ihtiyacı olan kişilere ulaştırmaya yarayacak. Aslında vatandaşın kullanıcı olmaktan çıkıp sürecin içerisinde bir paydaş olarak kendini görmesini hedefliyoruz. Ekibimizin içinde Karşıyaka'ya dair çalışmalar gerçekleştirmiş ya da kent konusunda uzmanlaşmış hocalarımız, şehir plancımız, harita mühendisimiz, istatistikçimiz, sosyoloğumuz var. Çünkü hedeflerimiz disiplinlerarası bir çalışma gerektiriyor."

Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi bir birimi daha hayata geçiriyor - Son Dakika


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