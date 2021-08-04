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Karşıyaka Belediyesi dayanışma için yangın bölgesinde - Son Dakika

Karşıyaka Belediyesi dayanışma için yangın bölgesinde

04.08.2021 14:34
Karşıyaka Belediyesi dayanışma için yangın bölgesinde, System.String[]

Su tankerleri, arama-kurtarma aracı ve hayvan tedavi ekipmanları ile birlikte Bodrum'a giden Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Karşıyaka Belediyesi ekipleri, yangına müdahale de dahil olmak üzere bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye yangın söndürme çalışmalarına destek olmanın yanısıra oluşan tahribatın tamiri için gerçek ihtiyaçları tespit etme ve buna göre planlama yapma amacıyla gittiklerini belirten Başkan Tugay, belediye bünyesinde koordinasyon merkezi kurulduğunu açıkladı.

BAŞKAN TUGAY İHTİYAÇLARLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Bodrum Mazıköy'e ulaşan Karşıyaka Belediyesi ekipleri, söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı ve yanan alanlardaki ağaçların yeniden alev almasını önleyerek temizlik çalışması gerçekleştirdi. Saat 00.00'ten sonra Milas Ören Yeniköy'de termik santrali yakınındaki yangın bölgesine geçen ekipler, sabah 04.30'a kadar yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Bu arada Mazıköy ile Milas arasındaki yaklaşık 50 kilometrelik alanda yanan ormanları gören ekipler, büyük üzüntü yaşadı. Bu arada Başkan Tugay, Milas Belediyesi'nin alanda oluşturduğu yardım toplama bölgesinde de incelemelerde bulunarak buradaki görevlilerden bilgi aldı.

BELEDİYENİN VETERİNER KADROSU HAYVANLARI TEDAVİ EDİYOR

Diğer taraftan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri acil hayvan yardım aracıyla birlikte yanan köylerde yaralanan çiftlik hayvanlarını tedavi etti. Mama desteğinde bulundu. Karşıyaka Belediyesi ekipleri Marmaris'e giderek yanan köylerdeki vatandaşlarla görüşüp ihtiyaçları belirleyecek.

TUGAY: "DUYURULARIMIZI TAKİP EDİN"

Bu sabah saatlerinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile bilgilendirmede bulunan Başkan Cemil Tugay, Karşıyakalılardan bölgenin gerçek ihtiyaçları ile ilgili yapacakları duyuruları takip etmelerini istedi. Tugay şunları söyledi: "Biliyorsunuz ülkemiz bir süredir yangınlarla boğuşuyor. Dün 4 araç ve 20 civarında personelle birlikte Bodrum'a daha sonra Milas ören'e geldik. Amacımız yangın söndürme çalışmalarına katılmak aynı zamanda yangının oluşturduğu tahribatı uzun vadede nasıl tamir edeceğimizi bizzat yerinde görerek saptamak ve buna göre planlarımızı yapmak. Burada çok üzücü bir tablo var. Onbinlerce hektar alan kül olmuş. Normal hayat tamamen bozulmuş durumda. Ama bu tahribatı gidereceğiz. Dayanışmayla bu süreci atlatacağız. Herkesin içinden yardımcı olma isteği geldiğini biliyorum. Ancak çok sayıda ihtiyaç olmayan yardım malzemesi de ulaşıyor bu bölgeye. Bölgenin belediye başkanları da bunu söylüyor. Temel ihtiyaçlarda su, yiyecek, giysi ihtiyacın çok üzerinde gelmiş durumda. Biz nasıl destek olacağımızı en doğru şekilde belirlemek, ihtiyaçları bizzat belirlemek için belediyemizde bir koordinasyon merkezi kurduk. Yangın oluşmuş alanlarla iletişim içerisindeyiz. Sizlere zaman zaman duyurularla nelere ihtiyaç olduğunu belirteceğiz. Tahribat, hasar çok büyük. Bunları gidermek için belki evleri yeniden yapmak, köyleri yeniden kurmak ve yanan alanları yeniden ağaçlandırma gibi görevlerimiz olacak. Göstereceğiniz çaba için şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Belediye kanalıyla ileteceğimiz duyuruları takip etmenizi diliyor herkese saygılar sunuyorum."

Karşıyaka Belediyesi dayanışma için yangın bölgesinde

Cemil Tugay, Karşıyaka, Bodrum, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi dayanışma için yangın bölgesinde - Son Dakika


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