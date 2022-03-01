Karşıyaka Belediyesi geleceğin inşaat mühendislerini ağırladı

Asfalt plent tesisi, taş üretim merkezi, ve araç bakım onarım atölyesini ziyaret ederek teknik gezi gerçekleştiren Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri, ürünlerin yapım aşamaları ve malzeme türleri ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bir saat süren gezide öğrencilere Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Ceylan eşlik etti.

50 KİŞİLİK ZİYARET

Teknik gezinin amaçlarından bahseden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yapı İnşaat Topluluğu Başkanı Gökhan Köse şunları kaydetti: "Bugün topluluğumuz ile birlikte Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Şantiye Tesisleri'ni ziyaret ederek teknik gezi gerçekleştirdik. Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Ceylan'a topluluk olarak şantiyeye bir gezi düzenlemek istediğimizi iletmiştik. Olumlu geri dönüşten sonra yaklaşık 50 kişi ile buradayız. Temel amacımız; bizim ana dallarımızdan olan Malzeme Bilimi hakkında bilgi edinmek ve şantiye ortamını görmekti. Arkadaşlarımıza şantiye ortamının koşullarını ve sıcaklığını tanıtmayı da istiyorduk. Teknik gezimiz sırasında; şantiyede kullanabileceğimiz malzemeleri gördük. Okul hayatımızda bu malzemeleri önceden tanımlayabilmek için nelerden oluştuğunu, nerelerde kullanıldığını, hangi aşamalarda ne gibi işlemler yapıldığını bilmek çok önemli. Bu konuları öğrenmek için Karşıyaka Belediyesi'nin şantiyesi bizim için çok uygundu. Topluluğumuz için yararlı bir gezi olduğunu düşünüyorum."