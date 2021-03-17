Karşıyaka Belediyesi ile İKÇÜ iş birliği yapacak

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), ortak çalışmaların somut ve sürdürülebilir bir temele oturtulması için iş birliği protokolü imzaladı.

Karşıyaka Belediyesi'nde gerçekleşen ve çeşitli alanlarda ortak çalışmalar yapılmasını amaçlayan protokol Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İzmir Katip Çelebi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse tarafından imzalandı. Törene Kent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Ertan, Önder Koç ve İKÇÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Yasin Bulduklu da katıldı. İmzalanan protokol ile çeşitli etkinlikler, çalışmalar, araştırmalar ve projeler geliştirerek, Karşıyaka'da her türlü bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel çalışmaların birlikte yapılması hedefleniyor.

İlk aşamada Kent A.Ş.'ye ait Taypark, Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nin gerçekleştireceği projelerin uygulama merkezi haline gelecek.

"ÜLKEMİZE BİLİMSEL KATKILAR YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Protokole ilişkin bilgi veren İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, "Öncelikle Karşıyaka Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Üniversitemiz ile Karşıyaka Belediyesi arasında imzalanan bu protokol ile Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş.'ye ait Taypark'ta üniversitemizin farklı bölümlerindeki öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz, farklı etkinliklerle şehrimize, üniversitemize ve ülkemize bilimsel katkılar yapacağını düşünüyorum. Bu protokolün hem iyi bir örnek olacağını hem de iki kurum açısından iyi bir netice doğuracağını ifade etmek istiyorum. Temel yaklaşımımız, üniversitede üretilen bilginin ve teknolojinin yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kurumlar aracılığıyla hizmete dönüşmesidir. Bu iş birlikleri bizim için hem şehrin hem kurumlarımızın gelişimi ve ilerlemesi adına önem arz etmektedir. Sayın başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"BUGÜN ÇOK ÖZEL VE TARİHİ BİR PROTOKOL İMZALADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise, "Bugün Karşıyaka ve İzmir için çok özel ve tarihi bir protokol imzaladığımızı düşünüyorum. Kentimizin bilim yuvalarından birisi olan Katip Çelebi Üniversitesi'ni temsilen Rektör Hocamız Saffet Köse ile imzaladığımız bu protokol ile; bize ait tesislerden bazılarını öncelikli olarak da Taypark'ı, turizm başta olmak üzere çeşitli organizasyonlar için hem bir eğitim alanı hem de etkinlik alanı olarak kullanılacağız. Biz değerli hocamız ve üniversitemiz ile bundan sonraki süreçte de daha farklı iş birlikleri ile hem kente bilimsel yoldan hizmetler üretilmesi, hem de üniversitemizin gerçekleştirmeye çalıştığı eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmesine elimizden geldiğince destek vermek için, yeni modeller ile çalışmaya çok istekli olduğumuzu söylemek isterim. Değerli hocamıza olumlu yaklaşımları ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. ve bundan sonrası için her iki kurum adına, birlikte daha iyi çalışmalar yapmayı diliyorum" diye konuştu.