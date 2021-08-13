Karşıyaka Belediyesi ile İZELMAN A.Ş. ortaklığıyla çocuklara eğitim verildi - Son Dakika

Evrensel Çocuk Merkezi ile KARGEM'deki eğitmenler tarafından İBB Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'nde çocuklara "Temel Kodlama Eğitimi" verilmeye başlandı. Eğitim için bir araya gelen Karşıyaka Belediyesi ve İZELMAN A.Ş. toplam 100 çocuğa eğitim verecek. Proje sonunda çocukların MiniπC ile; eğlenceli bir şekilde kodlama öğrenebilmesi, EBA'daki eğitimlerine devam edebilmesi, internette araştırmalar yapabilmesi ve basit oyunlar oynayabilmesi hatta kendi oyunlarını kodlayabilmesi hedefleniyor. Kodlama Eğitimi, pandemi kurallarına uygun şekilde 10 kişilik gruplar halinde gerçekleştiriliyor.

MiniπC Nedir?

MiniπC yanında verilen kitapçıkta öğrencilerin mini bilgisayar ile yapabileceklerinin ufak bir kısmı yer alırken, çocukların daha fazlasına yeni tasarlanan internet sitesinden veya internetteki başka kaynaklardan erişebilecekleri alan oluşturuldu.Çocuklar, MiniπC'nin yanında verilen donanımı kendi yapacakları kodlama ile birleştirerek, istedikleri projeleri gerçekleştirebilecekler. Tasarlanan bu MiniπC ile öğrencilerin yapabilecekleri tamamen hayal gücü ile sınırlı.