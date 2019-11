Karşıyaka Belediyesi'nde 'lüks makam aracı' ve 'TİS' tartışması

İZMİR'de AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Belediyesi'nce Kent A.Ş. çalışanlarının maaşlarının ödenmesi için memurların Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) doğan 2 bin 900 TL'yi ödenmediği ileri sürüldü. Çiftçioğlu ayrıca Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kendisine ve eşine lüks makam aracı aldığını da iddia etti. AK Parti'li Çiftçioğlu'nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savunan Başkan Tugay ise "Benim kullandığımı söylediği o lüks makam aracını Fen İşleri Müdürlüğü'nün araç ihtiyacı olduğu için sattık. Bundan haberi yok. Memurların TİS hakları da biraz gecikti ama ödenecek" dedi.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, yazılı açıklama yaparak, Karşıyaka Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Cemil Tugay'a yönelik eleştirilerde bulundu. Belediyenin mali kriz içinde olduğunu ve kurumda çalışan 416 memura, imzalanan TİS gereği her ay 'Sosyal Denge Sözleşmesi' adı altında ödenen 2 bin 900 TL'nin, bu ay verilmediğini savunan Çiftçioğlu, Kent A.Ş. çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için böyle bir karar alındığını belirtti. Çiftçioğlu, "Bir personelin maaşını ödeyebilmek için başka bir personelin hakkı gasp ediliyorsa orada belediyecilik bitmiştir. Hani siz emekçiydiniz, sosyal demokrattınız, işçiden yanaydınız" dedi.

AK Parti'li Çiftçioğlu, Tugay'ın ayrıca eşine Kent A.Ş.'den lüks makam aracı da tuttuğunu iddia ederek, şunları kaydetti:

"Karşıyaka Belediyesi iflasa sürüklenirken, Sayın Tugay, zevk ve gösterişten geri kalmıyor. Kanun gereği ruhsatı Kent A.Ş.'ye ait olan bir binek araç, Kent A.Ş. çalışanı dışında bir kişi tarafından kullanılamaz. Bu bir zimmet suçudur. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Ayrıca Kent A.Ş. çalışanları arasında bulunan CHP Karşıyaka üyesi işçilerin, delege seçimleri öncesi Başkan Tugay'ın yönlendirdiği listelere oy vermeleri istendi. Bu noktada Kent A.Ş. çalışanlarına siyaseten maaş ödemesi yapılacak. Cemil Tugay, belediye yönetimini kirli siyasetine alet ediyor."

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Hakkındaki iddialara yanıt veren Belediye Başkanı Tugay ise "Baştan aşağı yalan ve yanlışlarla dolu bir açıklama. Benim kullandığımı söylediği o lüks makam aracını biz sattık. Fen İşleri Müdürlüğü'nün araç ihtiyacı vardı, bunun yerine araç alabilmek için sattık. Bundan haberi yok. Bizim belediyede Destek Hizmetleri Müdürlüğü bir araç havuzu oluşturdu. O araç havuzundan müdürler, yöneticiler, kurumun diğer görevli kişileri, herhangi bir görev için araç talep ettikleri zaman onlara tahsis ediliyor. Çok nadiren eşimin de toplantılara katılmak için araç kullandığı oluyor. Ona araç tahsis etme gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Bu da iftira" dedi.

Memurlara ödenmesi gereken hakların geciktiğini belirten Başkan Tugay, şöyle konuştu:

"Ödenmediği söylenen şey 657'ye tabi olan memurların Toplu İş Sözleşme (TİS) farkı. Bu aya kadar her zaman düzenli olarak ödendi. Bu rakam AK Parti'li belediyelerin birçoğunda hiç ödenmiyor ya da hükümetin kararı ile 900 TL'nin üzerine çıkamıyor. Ama biz Karşıyaka Belediyesi olarak yıllardır oldukça fazla ödeme yapıyoruz. Bunları da uluslararası sözleşmelere dayandırarak yapıyoruz. Bu rakamlar her zaman ayın 15'inde ödendi. Sadece bu ay İller Bankası'nın bize gönderdiği miktar, her zamanki rakamın yaklaşık 4'te biri kadar oldu. İnanılmaz düşük bir rakam geldi. İşçilere hiç maaş ödememek yerine, onların maaşını ödedik. 657'ye tabi memurların sözleşme farklarını 1 hafta, 10 gün gecikmeli ödeyeceğimiz konusunda arkadaşlarımıza bilgi verdik. Bu şekilde bir ödeme yapacağız. Bu para kendi belediyelerinde ödenmeyen bir rakam. Bu açıklamayı yapması gerçekten komik."