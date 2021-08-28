Karşıyaka Belediyesi'nden KSK'ye büyük destek

Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü iş birliği ile 19 Ağustos'ta açılan Kent A.Ş'nin işlettiği "Karşıyakalı Taraftarların Yaşam Alanı" KSK Fan Zone'un ilk üç gün cirosu Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla #zincirlerikırıyoruz kampanyasına destek olmak amacıyla Karşıyaka Spor Kulübü'nün olacak. Coşkulu bir açılışla kapılarını açan KSK Fan Zone, taraftarların beğenisini kazanarak, Karşıyakalıların vazgeçilmez mekanlarından biri haline geldi.

KSK Spor Kulübü'ne destek olmak için gelen taraftarlar, marşlar eşliğinde KSK Fan Zone'un tadını çıkardı. Yediden yetmişe taraftarların yoğun ilgi gösterdiği tesisi Anıl Piyancı, Yener Çevik gibi Karşıyakalı müzisyenler de ziyaret etti. Karşıyakalıların birlikteliği sayesinde gelirin bir kısmı kulübe aktarılmaya devam edecek. Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, "İlk üç günkü hasılat sayesinde transfer yasağına neden olan bir dosyamız daha kapandı. Bu onur hepimizin" dedi.

- İzmir