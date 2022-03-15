Karşıyaka Belediyesi, Novi Grad Belediyesi ile 'Kardeş Şehir' protokolüne imza attı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi, Novi Grad Belediyesi ile 'Kardeş Şehir' protokolüne imza attı

15.03.2022 17:13

Karşıyaka Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törene Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic, meclis üyeleri ve heyeti katıldı.

COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle törende bulunamayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı ise Meclis Başkan Vekili Atilla Baysak temsil etti. Karşıyaka Belediye Meclisi üyeleri ile bürokratlar da buluşmada yer aldı. İki kent arasındaki dayanışmayı, dostluk ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen protokol kapsamında; ekonomi, kültür, eğitim, turizm, spor, tabiat ve kültürel mirasın korunması gibi konularda iş birlikleri kurulacak, bilgi ve deneyimler paylaşılacak.

"DAİM OLSUN"

Törene ev sahipliği yapan Karşıyaka Belediye Meclisi Başkan Vekili Atilla Baysak "Öncelikle törenimize katılamayan Karşıyaka Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay sizlere en içten sevgi, saygı ve selamlarını iletmemi istedi. Bundan sonra daha fazla yorulacağız. Esas görevimiz şimdi başlıyor. Bu imza, var olan bir kardeşliğin resmiyete dökülmesidir. Güzel bir kardeşlik binası inşa etmek için yola çıkıyoruz. Bu binanın temelinde, harcında, her bir tuğlasında; sayın belediye başkanlarımızın, sayın meclis üyelerimizin ve her iki belediye çalışanlarımızın çok katkısı var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Novi Grad ile Karşıyaka Belediyesi'nin ve Bosna Hersek ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeşliği ilelebet daim olsun" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkan Cemil Tugay'a teşekkürlerini ileten Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic de "Bugün, Kardeş Şehir Protokolü'nü imzalamak üzere burada bulunuyoruz. Yaptığımız görüşmeler sonucunda iki belediye arasında ortak çalışmalar yapabileceğimiz kanaatine vardık. İnsanlarımızın daha yaşanabilir kentlere sahip olması için, yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere pek çok alanda ortak projeler üretebileceğimizi gördük. İzmir genelinde ve Karşıyaka'da Balkan kökenli, Bosna Hersek kökenli birçok kişinin yaşadığını da biliyoruz. Bosna Hersek ve Türkiye halkları arasında çok farklı ve güçlü bir bağ var. Bu nedenle Kardeş Şehir Protokolü imzaladığımız için çok mutluyuz. Karşılıklı ziyaretlerimizin de daha sık bir şekilde devam edeceğini umuyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a acil şifalar diliyoruz. İş birliğimizin her zaman çok başarılı şekilde devam edeceğine, çok iyi işler başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

KARŞIYAKA TURU

İmza töreninin ardından Karşıyaka turu gerçekleştiren konuk heyet; Zübeyde Hanım Anıt Mezarı, İnsan Hakları Parkı, Evrensel Çocuk Merkezi-Planetaryum, Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, Macera Parkı, Karşıyaka Belediyesi Şantiye Tesisleri ve Güneş Tarlası ziyaretlerinde de bulundu.

Kaynak: Bültenler
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Cemil Tugay, Karşıyaka, Ekonomi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi, Novi Grad Belediyesi ile 'Kardeş Şehir' protokolüne imza attı - Son Dakika


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