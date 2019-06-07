Son Dakika Haberleri: Karşıyaka Belediyesinden ücretsiz halk dansları kursu
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Karşıyaka Belediyesinden ücretsiz halk dansları kursu

1 saat önce

Halk dansları kültürünü yaygınlaştırmak ve yeni nesillere taşımak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, ücretsiz yaz kursu düzenleyecek.

Karşıyaka Belediyesinden ücretsiz halk dansları kursu, System.String[]
Halk dansları kültürünü yaygınlaştırmak ve yeni nesillere taşımak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, ücretsiz yaz kursu düzenleyecek. Kursa katılmak isteyenler, 10-21 Haziran tarihleri arasında Bahçelievler Katlı Pazar Yeri'nde bulunan Konservatuvar Şefliği'ne başvuru yapılabilecek.

Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Halk Oyunları Topluluğu tarafından açılacak kurs, 9-14 (çocuk), 15-30 (genç), 30 ve üzeri (yetişkin) olmak üzere üç ayrı yaş kategorisinde yapılacak. Eğitimler 1 Temmuz'da başlayıp 29 Ağustos'ta sona erecek. Kursa ilişkin 0232 365 69 12 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.

"Kültürel zenginliğimiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Halk oyunları, toplumumuzun kültürel değeridir, zenginliğimizdir. Bu değerle tanışmak ya da kendini geliştirmek isteyen yurttaşlarımız için kış döneminde olduğu gibi yaz aylarında da eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. İmkanı olan herkesi ücretsiz olarak gerçekleştireceğimiz kursumuza bekliyoruz" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:36 Kaynak: İHA
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