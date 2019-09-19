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Karşıyaka beyaz sayfa açacak

13 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk iki maçında galibiyetle tanışamayan, geçen haftayı da bay takım olarak geçince 1 puanla 14'üncü sıraya gerileyen Karşıyaka, cumartesi günü Erbaaspor deplasmanını kazanıp beyaz bir sayfa açmayı hedefliyor.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk iki maçında galibiyetle tanışamayan, geçen haftayı da bay takım olarak geçince 1 puanla 14'üncü sıraya gerileyen Karşıyaka, cumartesi günü Erbaaspor deplasmanını kazanıp beyaz bir sayfa açmayı hedefliyor. Sezon öncesi ve ilk haftalarda yaşanan tartışmalarla gerilen Karşıyaka, taraftara 3 puan hediye ederek buzları eritmek istiyor.

Deplasmandan galibiyet çıkarması durumunda gözünü üst sıralara çevirecek yeşil-kırmızılı ekip, mağlubiyet ihtimalini düşünmek bile istemiyor. As kadroda sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı Karşıyaka, Tokat'ta 3 puan arayacak. İzmir temsilcisinin rakibi Erbaaspor, grupta ilk 3 maçı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:59 Kaynak: DHA
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