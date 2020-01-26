Karşıyaka bire bir görüşecek

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 4 sezondur süren transfer yasağını kaldırmak için kulübün borçlu olduğu 112 ismin çoğundan tek dönemliğine muvafakatname alan Karşıyaka, ara transferde son 5 güne girilirken henüz imza vermeyen isimleri iknaya çalışıyor. Kulüpte eski teknik adamlardan Sait Karafırtınalar ve Halim Okta'nın yanı sıra eski futbolcular Osman Fırat, Emre Toraman, Tonia Tisdell, Behram Zülaloğlu, Özgür Volkan Yıldırım, eski çalışanlar Mustafa Sabri Odabaşı, Şahin Şekerci, Ercan Yıldız, İbrahim Yıldız gibi isimler alacakları konusunda imza vermeye yanaşmazken, yönetimin İstanbul'da bulunan Okta ve ekibiyle özel görüşme yapacağı öğrenildi. Kimseden alacağında indirim yapmasını beklemediklerini, yalnız tek seferliğine alacaklarından feragat istediklerini belirten yeşil-kırmızılılar, 108 yıllık kulübün içinde bulunduğu durumda anlayış talep ediyor. Karşıyaka, transferin açılması durumunda kadrosuna katmayı planladığı futbolcularla da şimdiden temas halinde.