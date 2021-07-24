Karşıyaka Bolu'ya kampa gidecek
24.07.2021 13:58
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta antrenmanlarını yaklaşık 2 haftadır İzmir'de sürdüren Karşıyaka, 4-14 Ağustos tarihleri arasında Bolu Abant'ta ilk etap kampına girecek.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta antrenmanlarını yaklaşık 2 haftadır İzmir'de sürdüren Karşıyaka, 4-14 Ağustos tarihleri arasında Bolu Abant'ta ilk etap kampına girecek. Kampta 1 veya 2 hazırlık maçı da oynayacak Kaf-Kaf, ikinci etap kampını ise Afyonkarahisar'da yapmayı planlıyor. Takımın en golcü ismi Hakan Kuş'un sözleşme yenilemeyip İskenderun FK'ya transfer olduğu yeşil-kırmızılılarda Doğukan'ın antrenmanlara başlamasıyla kadroda Anıl dışında eksik kalmadı. Sözleşmesi bittikten sonra bedelli askerlik görevini tamamlayan defans oyuncusuyla önümüzdeki günlerde masaya oturulması bekleniyor.
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