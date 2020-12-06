Karşıyaka bu kez başaracak

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki zirve mücadelesinde bu sezon kendisi gibi Play-Off hattındaki rakipleriyle oynadığı maçları kazanamayan Karşıyaka, lider İçel İdmanyurdu'nu ağırlayacağı mücadelede zincir kırmaya kararlı. Grupta Play-Off hattında bulunan rakiplerinden Çatalcaspor'la deplasmanda 1-1, Çarşambaspor'la ise 0-0 berabere kalan Kaf-Kaf, ligdeki tek mağlubiyetini ise Somaspor'a liderlik maçında iç sahada 1-0 yenilerek aldı. Karşıyaka, Play-Off hattının tek basamak gerisinde altıncı sıradaki Esenler Erokspor'la da 1-1'lik sonuçla yenişemedi.

10 Aralık Perşembe günü oynanacak maç öncesi İçel İdmanyurdu'nu gözünü kestiren yeşil-kırmızılı ekip, hem üst sıralardaki rakipler önünde zincir kırmayı hem de rakibini zirvede yakalamayı hedefliyor. Karşıyaka grupta 22 puanla dördüncü sırada yer alırken geçen hafta Somaspor'u yenerek liderliği rakibinden devralan İçel'in 1 maç fazlasıyla 25 puanı bulunuyor. Bu sezon ilk 6 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlikle liderlik koltuğunda geçen İzmir temsilcisi, ardından çıktığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle yara almıştı.