Karşıyaka bu kez başarmak istiyor

FUTBOLDA son yıllarda oynadığı 4 Play-Off'tan eli boş dönen TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Karşıyaka, bu kez şanssızlığını kırmaya kararlı. Futbol Federasyonu'nun koronavirüs salgını yüzünden aylardır duran alt ligler için aldığı karara göre Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında Play-Off'a çıkacak Kaf-Kaf, yıllar sonra üst lig sevinci yaşamak istiyor. Daha önce 2001-2002 sezonunda 2'nci Lig'deyken Denizli'de Play-Off maçlarına çıkan İzmir temsilcisi, Karabükspor'u 3-1, Kartalspor'u 4-2 yenip finale kaldı. Yeşil-kırmızılı ekip öne geçtiği finalde Adana Demirspor'a uzatmada 2-1 yenilip 1'inci Lig hayallerini erteledi. Sonraki sezon şampiyon olarak direkt 1'inci Lig'e çıkan Karşıyaka, aralıksız 13 sezon kaldığı bu kategoride 2 kez Play-Off'tan Süper Lig'in kapısından döndü.

Ankara'da 2008-2009 sezonunda oynanan Play-Off maçlarında Boluspor'u seri penaltılarla 3-2 yenip finalist olan Kaf-Kaf, yine öne geçtiği finalde Kasımpaşa'ya uzatmada 2-1 mağlup olarak Süper Lig hayallerine veda etti. Sonraki sezon yine Play-Off'a kalan yeşil-kırmızılılar, İstanbul'da 4 takımlı lig usulü oynanan organizasyonda Altay'la 0-0 berabere kalıp Konyaspor'a 1-0 yenilerek umutlarını yitirdi. Formalite niteliğindeki Adanaspor maçı 2-2 sonuçlandı. TFF 1'inci Lig'den 2016, 2'nci Lig'den ise 2018'de düşen Kaf-Kaf, geçen sezon 3'üncü Lig'deki ilk yılında Play-Off'a kalmayı başardı. Kaf-Kaf, yarı finalde Vanspor'la evinde penaltı kaçırdığı maçta golsüz berabere kalıp rövanşı 2-1 kaybetti. Koronavirüs salgını yüzünden 15 Mart'tan beri maça çıkmayan Karşıyaka, 4 aydan uzun süre sonra oynayacağı finallerle kaderini çizecek.

AYNI KADROYLA İKİNCİ FİNAL

Son 4 yıldır transfer yasağı nedeniyle altyapı patentli takımla sahaya çıkan Karşıyaka, aynı kadroyla üst üste ikinci kez Play-Off oynayacak. Geçen sezon Vanspor'la çıktığı iki Play-Off maçında tecrübe kazanan yeşil-kırmızılı ekip, bu kez hedefine ulaşmak istiyor.