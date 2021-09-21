Üye Girişi
Karşıyaka çare bulacak - Son Dakika

Karşıyaka çare bulacak

21.09.2021 14:14
Karşıyaka çare bulacak, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıl sonra ilk kez yenilediği kadrosuyla şampiyonluk hedeflerken sezona 3 maçta 2 puanla düşme hattında başlayan Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, bir an önce çıkışa geçeceklerini belirtti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıl sonra ilk kez yenilediği kadrosuyla şampiyonluk hedeflerken sezona 3 maçta 2 puanla düşme hattında başlayan Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, bir an önce çıkışa geçeceklerini belirtti.

Son Mardin 1969 Spor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Kaf-Kaf'ta Biçer, "En uzak deplasmanlarımızdan birini sıcak havada oynadık. Mağlup duruma düşüp öne geçtik. Hemen ardından ikinci golü kalemizde gördük. Beraberliğe üzüldük ama bu illa galibiyete dönecektir" dedi.

Maçı kazanabilecek birçok pozisyon bulduklarını belirten Cüneyt Biçer, "Çok net 2-3 pozisyonu harcadık. Basit goller yiyoruz. Daha az gol yememiz gerekiyor. Ancak takımdan aldığımız reaksiyon çok olumlu. Bu hafta Ofspor önünde ilk galibiyetimizi alıp ardından üst sıralar için galibiyetleri seri hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan tecrübeli teknik adam, Mardin deplasmanına götürülmeyip süresiz kadro dışı bırakılan Doğukan İnci, Harun Atalay, Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara'yla ilgili değerlendirmeyi yönetim kurulunun yapacağını söyledi.


Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka çare bulacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi 14:00 Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor 13:45 Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti 13:14 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti
Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış 13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti 12:40 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti 12:10 Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü 12:01 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi 11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi

Son Dakika Haberleri
14:08 Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı
13:47 Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi
13:44 Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor
13:16 Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı
13:13 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti
13:09 Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi
13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış
12:50 Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi
12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı         
14:09
Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi         
13:48
Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı         
13:17
Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi         
13:09
Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi         
12:51
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış         
12:08
Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü         
11:52
Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu         
10:19
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu         
22:46
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 14:19:24. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka çare bulacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement