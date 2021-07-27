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Karşıyaka Çarşı'da 'Tasarım Maratonu' başlıyor - Son Dakika

Karşıyaka Çarşı'da 'Tasarım Maratonu' başlıyor

27.07.2021 10:54
Karşıyaka Çarşı'da 'Tasarım Maratonu' başlıyor, System.String[]

Karşıyaka Çarşı'nın revizyonu için Karşıyaka Belediyesi tarafından yürütülen projenin en önemli etaplarından biri olan "Tasarım Maratonu ve Öğrenci Yaz Okulu" 2 Ağustos'ta başlıyor.

Türkiye genelinden 90 genç Karşıyaka Çarşı'yı tasarlayacak

Üç hafta sürecek maratona Türkiye'nin dört bir yanından 90 üniversite öğrencisi katılacak ve en iyi Çarşı tasarımını ortaya çıkarmak için çalışacak. Ünlü mimarlar ve önemli akademisyenler de sunumlarıyla gençlere rehberlik edecek. Maraton sonunda jüri tarafından seçilecek olan en başarılı tasarımlar, Çarşı için hazırlanacak uygulama projesine de ışık tutacak.

ÜÇ HAFTA SÜRECEK

Karşıyaka Çarşısı için 2 - 22 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Tasarım Maratonu ve Öğrenci Yaz Okulu; TMMOB'a bağlı Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası'nın İzmir şubeleri ve DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden akademisyenlerin paydaşlığında gerçekleştirilecek. Oluşturulan Danışma Kurulu tüm etkinlik süreçlerini birlikte yönetirken, Türkiye'nin farklı kentlerinden ünlü mimarlar ve akademisyenler de sunumları ile maratona katkı sağlayacak. Katılımcılar ise Ankara'dan Malatya'ya, İstanbul'dan Mersin'e kadar ülkenin dört bir yanındaki üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı ve endüstriyel tasarım bölümlerinde 3. ve 4. sınıfta okuyan 90 gençten oluşacak. Organizasyona Karşıyaka'nın tarihi Havra binası, son hafta da Yamanlar'daki Gençlik Merkezi ev sahipliği yapacak.

SAHADA ÇALIŞACAKLAR

Ekipler halinde çalışacak olan gençler; DEÜ Mimarlık Fakültesi tarafından Çarşı'nın durumunu tüm yönleriyle ortaya koyan rapor ışığında tasarımlarını yapacak. Ayrıca gençler sık sık sahaya inerek esnaf ve vatandaşların da görüşlerini alacak. Üç hafta sonunda jüri tarafından tüm tasarımlar değerlendirmeye alınacak ve dereceye girenlere ödüller verilecek. En iyi tasarımlar, Karşıyaka Belediyesi tarafından Çarşı'nın revizyonu için hazırlanacak uygulama projesi için de yol gösterici olacak.

"BİRLİKTE HAYAL EDECEĞİZ"

Kentin en önemli marka değerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşı'nın revizyonu için çok önemli bir aşamaya geldiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Cemi Tugay "Çarşı için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin çok değerleri akademisyenleri bir sonuç raporu hazırlamıştı. Tarihinden fiziksel özelliklerine, ticari yapısından kültürel değerlerine kadar tüm yönleriyle Çarşı'nın fotoğrafını ortaya koyan bu rapor doğrultusunda revizyon için yürüteceğimiz temel stratejileri ve müdahale kararlarını belirlemiştik. Şimdi de bu verilerden hareketle, hayallerdeki Çarşı'yı tasarlamak için yeni bir sürece başlıyoruz. Uzman isimlerin rehberlik edeceği gençlerimizin çok başarılı tasarımlar ortaya çıkaracağına inanıyorum. Bunun için çok mutlu ve heyecanlıyım. Tüm katılımcı gençlerimize başarılar diliyor, katkı veren akademisyenlerimize ve meslek odalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Karşıyaka Çarşı'da 'Tasarım Maratonu' başlıyor

Peyzaj Mimarları Odası, Üniversite, Karşıyaka, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karşıyaka Çarşı'da 'Tasarım Maratonu' başlıyor - Son Dakika


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