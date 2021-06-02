Karşıyaka Çiçek Pazarı'na coşkulu açılış - Son Dakika

Çarşı içerisindeki kortejle başlayan etkinlikler, Belediye Bandosu'nun pazar alanındaki mini konseriyle devam etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Çiçek Pazarı ilk günden yoğun ilgi gördü, rengarenk çiçeklerin sunduğu görsel şölen büyük beğeni kazandı.

5 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

"Üreticiden tüketiciye" anlayışıyla düzenlenen ve 5 Haziran akşamına kadar devam edecek olan Karşıyaka Çiçek Pazarı'na 100'ün üzerinde çiçek üreticisi ve satıcısı katılıyor. Sektörün lokomotifi konumunda olan SÜS-BİR, BAYÇİKOOP, ÇİÇEK-BİR gibi kooperatif ve birliklerin üyeleri de Çiçek Pazarı'nda yer alıyor. Üreticiler ve satıcılar için büyük bir fırsat olan Karşıyaka Çiçek Pazarı, aynı zamanda çiçekseverler için de seçenek ve fiyat avantajı oluşturuyor. Ayrıca Çiçek Pazarı, birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Karşıyaka Oda Orkestrası'nın Quartet Grubu ve Kent Akustik'te görev alan amatör sanatçıların sunduğu müzik ziyafetleri ilgiyle dinleniyor. Pazarda tüm pandemi önlemleri de titizlikle uygulanıyor. Anons sistemi ile sürekli olarak uyarılarda bulunuluyor. Alan günde 4 kez temizlenip dezenfekte ediliyor.

"DOĞAYA VE EMEĞE SAYGI"

Tüm İzmirlileri Karşıyaka Çiçek Pazarı'na davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Çiçek Pazarımız pek çok değerin bir arada toplandığı, bölüşüldüğü, selamlandığı ve bir arada olmanın sevincinin yaşandığı güzellikler toplamıdır. Doğaya saygıdır. Dağlarımızın, ovalarımızın, göllerimizin, denizlerimizin, derelerimizin "artık yeter" çığlıkları attığı bir dönemde, Taksim Gezi Parkı'ndan İkizdere'ye, Kaz Dağları'ndan Salda Gölü'ne sahip çıktığımızın, Kanal İstanbul'a itirazımızın, Mavişehir Kuş Cennet'imizi savunmamızın simgesidir. İzmir'in dağlarında açan çiçeklere, Karşıyaka duruşuyla sahip çıkmanın göstergesidir. Emeğe saygıdır. Üreten ile tüketen arasındaki yolu kısaltmak için yaratılmaya çalışılan bir alandır. Karşıyaka ve onun yerel yönetimi, bu duruşunu her alanda göstermektedir, gösterecektir. Her günümüzün çiçekler kadar güzel, umutlu ve daha iyileri için cesaret verici olmasına çalışıyoruz. Nice güzelliklerde yine birlikte, esenlik, sağlık ve dayanışma içinde bulaşacağız. Başaracağız, çünkü biz Karşıyaka'yız. Katkı veren herkese teşekkür ediyor, tüm İzmirlileri Çiçek Pazarımıza davet ediyoruz" dedi.