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Karşıyaka Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açıldı! - Son Dakika

Karşıyaka Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açıldı!

03.06.2021 11:51
Karşıyaka Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açıldı!, System.String[]

Karşıyaka Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bülent Ecevit Kültür Merkezi içerisinde kurulan 'Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi' törenle hizmete açıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğindeki açılış töreninde, meclis üyeleri ve bürokratlar da yer aldı. Katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Tugay, merkeze tedavi ünitelerini bağışlayan Aykanlar Gıda'nın temsilcisi Emre Kaleli'ye teşekkür plaketi takdim etti.

ÜCRETSİZ HİZMET VERİLECEK

İki diş hekiminin görev yaptığı merkez, Karşıyaka'da ikamet eden ailelerin 6 - 12 yaş arası çocuklarına ücretsiz olarak hizmet verecek. İlk etapta bu yaş aralığındaki çocukların ağız ve diş taramasının yapılması hedeflenirken, aileler bu hizmetten yararlanmak için hafta içi mesai saatlerinde 361 51 39 numaralı telefondan randevu alabilecek. Kontrolden geçirilecek çocuklar, teşhis aldıkları takdirde ya merkezde tedavi edilecek ve kontrole çağırılacak ya da devlet/ üniversite hastanelerine yönlendirilecek. Merkeze gelecek tüm çocuklara fırçalama eğitimi de verilecek. Hem çocuklar hem de aileler, ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilecek.

"HEDEFİMİZ TÜM ÇOCUKLARA ULAŞMAK"

Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin Karşıyaka'ya hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Bugün bizim için özel ve güzel bir gün. Seçimden önce konuştuğumuz, yapalım diye karar verdiğimiz hizmetlerden bir tanesini bugün itibariyle başlatıyoruz. Çocukluk çağında ağız ve diş sağlığı konusundaki bilincin artırılması için çalışmalar yapılmasına ihtiyaç var. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak bunu yapmayı amaçladık. Burada taramalar, kontroller yapılacak, problemli görülen çocuklara önerilerde bulunulacak, eğitimler verilecek, tedavi yönlendirmeleri yapılacak, takipleri sağlanacak. Bunun benzeri çalışmalar yapan birkaç belediyemiz var. Bir tanesi yılda 30 bin çocuğa hizmet veren Tepebaşı Belediyesi. Bir diğeri de Kadıköy Belediyesi. Orada da bu ilgili yaş grubundaki bütün çocukları taramadan geçirdiklerini öğrendim. Bunlar tabii yıllar öncesinden başlayan çalışmalar. Biz daha yeni başlıyoruz ama aynı sonuçlar için yola çıkıyoruz. Hedeflediğimiz yaş grubundaki çocukların hepsini ağız ve diş sağlığı taramasından geçireceğiz. Sağlıklı bir nesil yetişmesi için kendi ölçeğimizde çabamızı göstermiş olacağız. Bunu bir başlangıç sayıyoruz. İkinci, üçüncü benzer merkezleri açmayı da planlıyoruz. İlk merkezimizi Cumhuriyet Mahallesi'nde açmak da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Burası en çok hizmet vermek ve çalışmak istediğimiz mahallelerimizden bir tanesi. Böyle güzel tesislerin yenilerini kurmak, benzer mutlulukları tekrar hep beraber yaşamak dileğiyle emek veren herkese teşekkür ediyorum. Özellikle de tedavi ünitelerini bağışlayarak buranın kuruluşuna önemli bir katkı veren, Aykanlar Gıda'nın temsilcisi olarak aramızda olan Emre Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

6 AYDA BİR KONTROL ŞART

Merkezde görev yapan diş hekimleri Pedodonti Uzmanı Ceren Pamuk ve Handan Arda da ilgili yaş grubunda çocuğu olan tüm aileleri merkeze başvurmaya çağırdı ve "Çocukluk çağında ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi, tüm yaşantıyı olumlu etkileyen bir faktör. Bir sorun olmasa dahi tüm çocuklarımız 6 ayda bir mutlaka diş hekimi kontrolünden geçirilmeli. Biz Karşıyaka Belediyesi çatısı altında ailelerimize bu konuda destek ve hizmet vermekten mutluluk duyacağız. İlk daimi dişlerin çıkmaya başladığı 6 yaş çok önemli bir dönem olduğu için bu gruptan başlayarak 12 yaşa kadar tüm çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı için çalışacağız. Doğru ve düzenli fırçalama alışkanlığı kazanmanın önemine dair farkındalık yaratacağız. Kapımız, 6 - 12 yaş aralığındaki tüm Karşıyakalı çocuklarımıza açık" dedi.

Karşıyaka Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açıldı!

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi, Cemil Tugay, Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karşıyaka Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açıldı! - Son Dakika


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