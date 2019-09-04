'Karşıyaka Çocuk Belediyesi' sandığa gitti

Başkan Tugay Karşıyaka'yı çocuklarla birlikte yönetecek

Sandıktan birinci çıkan Lara Saybaşlı, Karşıyaka'nın 'Çocuk Belediye Başkanı' oldu. Kısa süre içinde komisyonlarını da oluşturacak olan çocuklar, Başkan Cemil Tugay ve ekibi ile çalışıp, kente ve çocuklara dair projeler üretecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın en önemli projelerinden biri olan Karşıyaka Çocuk Belediyesi, ilçede yaşayan 10 - 14 yaş aralığındaki 127 çocuğun katılımıyla hayata geçirildi. Belediye yönetimini oluşturmak üzere ilk etapta internet üzerinden seçim yapılarak 4 aday belirlendi. Karşıyakalı çocuklar, geçtiğimiz günlerde de Karşıyaka Belediye Meclis Salonu'nda sandık başına gitti. Yapılan oylama sonucunda en fazla oyu alan 10 yaşındaki Lara Saybaşlı, Karşıyaka Çocuk Belediye Başkanı seçildi. Eşit oy alan 12 yaşındaki Egemen Kara ile 11 yaşındaki Yiğit Efe Ümütlü Başkan Yardımcıları oldu.

HEDEF ÇOCUK DOSTU KENT

Toplantıda üye çocuklar, görev almak istedikleri çalışma komisyonlarının seçimini de yaptı. Yakın zamanda çevre, eğitim, kültür-sanat ve spor gibi farklı alanlarda faaliyet gösterecek olan komisyonların oluşumu tamamlanarak çalışmalara başlanacak. Karşıyaka Belediyesi tarafından Çocuk Belediyesi'ne toplantı ve faaliyetleri için bir hizmet binası tahsis edilecek. Çocuklar düzenli olarak toplantılar yapıp fikir ve önerilerini tartışacak, düşüncelerini özgürce ifade etme imkanı bulacak. Karşıyaka Belediyesi'nin çalışmalarına ve karar alma mekanizmalarına çocukların da katılımı sağlanacak. Proje aracılığıyla çocuk dostu olan ve çocuk haklarını koruyan bir belediye yapısı hedeflenirken, toplumsal bilinç oluşturmak adına da önemli bir adım atılmış olacak.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Çocuk Belediyesi yönetimine ve üyelerine başarılar dileyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Çalışmalarınızda özgür olacaksınız. Neler yapacağınızı sizler belirleyecek ve yönlendireceksiniz. Bazen birlikte törenlere katılacağız, kampanyalar, projeler yapacağız. Kitap yazabilir, dergi çıkarabilir, toplantılar düzenleyebilirsiniz. Okullar arasında yarışmalar, spor turnuvaları organize edebilirsiniz. Burada yapabileceğiniz çok fazla şey var ve ben birlikte çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Sizler bundan sonra Karşıyaka'daki bütün çocukları temsil ediyorsunuz. Ben ve diğer belediye çalışanı arkadaşlarım her zaman sizin yanınızda olacağız. Unutmayın siz ne kadar başarılı işler yaparsanız Karşıyaka'daki çocuklar da o kadar mutlu olacak ve daha fazla hizmet alacak. Okulunuzu aksatmadan belirleyeceğiniz uygun zamanlarda Çocuk Belediyesi'ne katkıda bulunun. Sizler akıllı, duyarlı, hepimizin geleceği olan çocuklarsınız. Her birinize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.