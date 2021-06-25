Karşıyaka Çocuk Korosu ilk konserini verdi - Son Dakika

Karşıyaka Belediyesi'nin şehrin belirli sokaklarında mahalle halkına yönelik yaptığı etkinliklerde yer alan Karşıyaka Çocuk Korosu yönetici ve şef Mehtap Gönüldaş'ın idaresinde günün şarkılarından oluşan repertuvarıyla ilk konserini başarılı olarak verdi.

Mini konserde büyük beğeni kazanmalarının ve alkışların kendilerine büyük moral olduğunu ifade eden Karşıyaka Sanat Derneği yöneticisi ve Karşıyaka Çocuk Korosu şefi Mehtap Gönüldaş, "pandemi ve okul durumu nedeniyle tam kadro olamadık. Ancak herkesin beğendiği bir konsere imza atmak bizleri son derece mutlu etti. Gelecek için daha da moral ve şevk verdi. Koromuzu gelecek yeni çocuklarımızla güçlendirerek Karşıyaka'nın belirli bölgelerinde ve davet almamız halinde yurt içi ve yurt dışında konserlere götürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Karşıyaka Çocuk Korosu müzik ve ses eğitimi almak isteyen, bu konulara yatkın ve sesine güvenen gelecek bekleyen çocukları koroya davet ediyor.