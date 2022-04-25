Karşıyaka Çocuk Korosundan harika konser - Son Dakika

Karşıyaka Çocuk Korosundan harika konser

Karşıyaka Çocuk Korosundan harika konser
Son Güncelleme: 25.04.2022 18:12

Karşıyaka Sanat Derneği ile Bostanlıspor Kulübü'nün ortak projesi olan Karşıyaka Çocuk Korosu'nun 23 Nisan konseri muhteşem oldu…

Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesislerinde 15 şarkılık repertuarlarıyla izleyenlere müzik ziyareti çeken Karşıyaka Çocuk Korosu'nun gelecek günlerde daha görkemli konserlere imza atacağını ifade eden koro şefi ve Karşıyaka Sanat Derneği yönetim kurulu üyesi Mehtap Gönüldaş, 7-14 yaş grubu çocuklarımızı Karşıyaka Çocuk Korosuna davet etti.

Koro, 23 Nisan konserinde günün anlamına uygun şarkıları sunarken, finali İzmir Marşı ile yaptı ve tüm sporcu ile davetliler Türk Bayraklarıyla hep birlikte coşkuyla söyledi… Ayakta alkışlanan küçük sanatçılar büyük beğeni de kazandı.

Kaynak: Bültenler

Karşıyaka, 23 Nisan, Bostanlı, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Çocuk Korosundan harika konser - Son Dakika


Son Dakika
19:07 Meğer daha önce keşfetmiş! İsmail Kartal oyuncuların sakatlılarını bakın nasıl takip ediyor
18:31 Çanakkale yangınıyla ilgili tepki çeken paylaşım: Yangın sebebiyle günbatımını doyasıya izleyememenin hayal kırıklığı
17:58 Fenerbahçeli pilottan tüyleri diken diken edecek konuşma
17:53 Eskişehir'de çıkan orman yangını nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı
17:36 İspanya'da neler oluyor? Oyuncuyu zorla öpen federasyon başkandanından sonra şimdi de antrenörün başı dertte
17:35 BRICS Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in arkasından kapıyı kapatıp korumalarını dışarıda bıraktılar
17:08 İsmail Kartal'ın rotasyon talebini Tadic reddetti: Ben alışığım
17:07 Arjantin'de Ekonomik Kriz Nedeniyle Marketler Yağmalandı
16:59 Bakanlıktan o iddialara ilişkin açıklama: Hükümlülerin kaçması haberleri gerçeklikten uzak
16:53 Arap futbolunu özetleyen kare! Ronaldo'nun eski takım arkadaşından büyük görgüsüzlük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2023 19:15:51. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka Çocuk Korosundan harika konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement