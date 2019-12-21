Karşıyaka çok çalışacak - Son Dakika
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Karşıyaka çok çalışacak

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Karşıyaka'da 9 gün sürecek Antalya kampı başladı.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Karşıyaka'da 9 gün sürecek Antalya kampı başladı.

Kendilerini çok zorlu bir ikinci devrenin beklediğini söyleyen teknik direktör Soner Tolungüç, disiplini elden bırakmayacaklarını belirtti. Tecrübeli teknik adam, "Ciddiyetimizi bozmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ligde ikinci yarı daha zorlu olacak. Bizim en büyük kozumuz coşkumuz ve tempolu futbolumuz. Taraftarımız zaten her zaman yanımızda. İkinci yarı onlar tribünde biz de sahada tempomuzu daha da arttırarak hedefimize ulaşmak için mücadele edeceğiz" dedi.

"MEVCUT KADROMUZ GEÇMİŞTE NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ"

Kadrosuna güvendiğinin altını çizen Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Tüm rakiplerimiz devre arasında takviye yapacak. Biz ise takım içindeki oyuncularımızın potansiyellerini yükseltecek çalışmalar yapacağız. Mevcut kadromuz geçmişte neler yapabileceğini gösterdi. Oyuncularımızı hem fizik hem de mental olarak ikinci yarıya hazır hale getirmek için çalışacağız. Genç oyuncularımızın gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamak için onlarla bire bir çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

Kaf-Kaf, Antalya kampı dönüşü 2 gün yeni yıl izni yapıp antrenmanlara İzmir'de devam edecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:16 Kaynak: DHA
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