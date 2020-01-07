Karşıyaka'da 2 değişiklik - Son Dakika
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Karşıyaka'da 2 değişiklik

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2'nci yarıya pazar günü iç sahadaki Büyükçekmece Tepecikspor maçıyla başlayacak olan Karşıyaka'da defansta forma giyemeyecek cezalı Metin'in yerine sağ bekte görev yapan Fatih'in çekilmesi bekleniyor.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2'nci yarıya pazar günü iç sahadaki Büyükçekmece Tepecikspor maçıyla başlayacak olan Karşıyaka'da defansta forma giyemeyecek cezalı Metin'in yerine sağ bekte görev yapan Fatih'in çekilmesi bekleniyor. Fatih'in yerine defansın sağında ise Mustafa Değirmenci forma giyecek. Teknik direktör Soner Tolungüç'ün sağ bekte iyi bir performans yakalayan Fatih'in yerini değiştirmeyip stoperde Cihan'ı görevlendirme ihtimali de var. Mustafa Aşan'ın cezalı olduğu ön liberoda ise Arif'in yanında Harun oynayacak. Mustafa'nın yokluğunda orta sahada oluşacak boşluğun ise Görkem'in yeniden 11'e monte edilmesiyle giderilmesi planlanıyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:14 Kaynak: DHA
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