Karşıyaka'da "2. Felsefe Günleri" Başlıyor

'Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Felsefe' ana teması çerçevesinde yapılacak oturumlara, farklı üniversitelerden 9 akademisyen konuk olacak.

İKİ GÜN, BEŞ OTURUM

Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi'nin ev sahipliğindeki 2. Karşıyaka Felsefe Günleri, 1 Mart Cuma günü saat 10.30'da başlayacak. Açılışı, organizasyonun 'Onur Konuğu' olan, Yeditepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Saffet Babür yapacak. İki gün boyunca; Hacettepe, Dokuz Eylül, Ege, Adnan Menderes ve Sakarya üniversitelerinden felsefecilerin katılımıyla toplam beş oturum düzenlenecek.

FELSEFENİN IŞIĞINDA

Oturumlarda 'Döngüsel Ekonomi: Zeytinin Öyküsü', 'Sürdürülebilir Kalkınmanın Sonu', 'Kültür ve Medeniyet' ile 'Doğanın Dönüşümünde İnsanın Etik Sorumluluğu' gibi başlıklar ele alınacak. İlk gün saat 16.00'daki film gösteriminde ise 'Ekotopia' konuklarla buluşacak.

HALKA AÇIK VE ÜCRETSİZ

Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi işbirliğiyle, bu önemli organizasyona ikinci kez imza atmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, ücretsiz etkinliklere felsefeye merak duyan tüm İzmirlileri davet etti.