Karşıyaka'da 2 küme düşme, 2 Play-Off gördüler - Son Dakika

Karşıyaka'da 2 küme düşme, 2 Play-Off gördüler

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Antalya'da 20 Temmuz'da başlayacak Play-Off maçlarına hazırlanan Karşıyaka'da 5 futbolcu kulüpte 2 kez küme düşme acısı, 2 kez de Play-Off heyecanı yaşadı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Antalya'da 20 Temmuz'da başlayacak Play-Off maçlarına hazırlanan Karşıyaka'da 5 futbolcu kulüpte 2 kez küme düşme acısı, 2 kez de Play-Off heyecanı yaşadı. Transfer yasağıyla 4 yıldır altyapı patentli kadroyla mücadele eden yeşil-kırmızılılarda Battal, Metin, Fatih, Mustafa Değirmenci ve Mustafa Aşan'ın kulüpte görmediği kalmadı. Yeşil-kırmızılıların 13 sezon mücadele ettiği 1'inci Lig'den düştüğü 2015-2016'nın son haftalarda takımda forma giyen altyapı patentli isimler Battal, Metin, Fatih, Mustafa Değirmenci ile transferle gelen Mustafa Aşan, 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'den düşen kadroda da yer aldı. Bu futbolcular Karşıyaka'da 3 farklı ligde forma giydi. Geçen sezon yine aynı kadroyla 3'üncü Lig'de Play-Off oynayıp yarı finalde Vanspor'a elenen Karşıyaka, bu kez Play-Off'ta 2'nci Lig'e dönmeye çalışacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da 2 küme düşme, 2 Play-Off gördüler - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:23 Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim 12:00 Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi 11:29 Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
20:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
19:44
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
14:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 20:55:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka'da 2 küme düşme, 2 Play-Off gördüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]