Karşıyaka'da 270 vatandaşa daha yardım götürüldü - Son Dakika

- Karşıyaka'da 270 vatandaşa daha yardım götürüldü

Karşıyaka Vefa Sosyal Destek Grubu görevini aralıksız sürdürüyor

İZMİR - Karşıyaka Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede bulunan 65 yaş üstü vatandaşların kapısını tek tek çalarak gıda yardımı yapmaya devam ediyor. 270 vatandaşa daha yardım götüren ekipler, gıda kolisinin yanı sıra kavurma, kıyma, maske ve el dezenfektanı ulaştırıyor.

Korona virüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve yaklaşık 2 aydır evlerinden dışarı çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlara valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları yardım götürüyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde de Karşıyaka Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Türk Kızılayı Karşıyaka Şubesinin yer aldığı Karşıyaka Sosyal Vefa Destek Grubu'na bağlı ekipler, bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. İlçede bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara kurulduğu ilk günden beri yardım götürmeye devam eden ekipler, bu kez 270 vatandaşın daha kapısını çalarak gıda kolisi ulaştırdı.

Karşıyaka'da ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşılacak

Türk Kızılayı Karşıyaka Şubesi Başkanı Kamil Karadeniz de dağıtım ekibinde görev alarak vatandaşlarla birebir iletişim kurdu. Dağıtım sırasında konuşan Başkan Karadeniz, "Bugün sahadaki birçok ekibimizle Karşıyaka'nın farklı noktalarındaki 270 vatandaşımıza daha gıda kolisi ulaştırdık. Gıda kolimiz haricinde toplamda 840 adet kavurma ve kıyma yardımı da yaptık. Vatandaşlarımıza korona virüs salgınından daha iyi korunmaları için 500 maske ve 250 adet el dezenfektanı da ulaştırdık. İlçemizde bulunun ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü büyüklerimizin tümüne ulaşacağız" dedi.

Yardımlardan faydalanmak isteyen 65 üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, 155, 156 ve 112'yi çağrı merkezlerini arayarak kayıtlarını yaptırabiliyor.