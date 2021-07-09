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Karşıyaka'da 5 isimden daha onay - Son Dakika

Karşıyaka'da 5 isimden daha onay

09.07.2021 11:51
Karşıyaka'da 5 isimden daha onay, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de 5 yıldır süren transfer yasağını borçlu olduğu eski futbolcular ve teknik adamlardan muvafakatname alarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka, 5 isimle daha anlaşmaya vardı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de 5 yıldır süren transfer yasağını borçlu olduğu eski futbolcular ve teknik adamlardan muvafakatname alarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka, 5 isimle daha anlaşmaya vardı. Yeşil-kırmızılılarda Aykut Kıratlı, Mehmet Eren Boyraz, Mehmet Yiğit, Onur Okan ve Rıdvan Şimşek, transfer yasağını açmak için yönetime imza verdi. Kaf-Kaf'ta 2014-2015 sezonunda yedek kaleci olarak görev yapan Aykut, 2015-2016'nın ilk yarısında oynadıktan sonra futbolu bırakan Mehmet Eren ve 2013-2015 yılları arasında forma giyen Mehmet Yiğit, alacaklarının yüzde 50'si karşılığında kulüple aralarındaki dava dosyasını tamamen kapattı.

Kaf-Kaf'ta 2014-2015 sezonunda görev alan Onur Okan ve 2013-2015 yılları arasında altyapısından yetiştiği kulübüne dönen Rıdvan, alacaklarının yüzde 25'inin ödenmesi şartıyla yeşil-kırmızılılara tek dönemliğine muvafakatname verdi. Toplam 96 eski futbolcu, antrenör ve takım çalışanına kesinleşmiş borcu bulunan, 6 futbolcuyla olan dava süreci ise devam eden Karşıyaka'da yönetim yasağı kaldırmak için pazarlıkları sürdürecek. Transfer yasağının ay sonuna kadar kaldırılıp altyapı oyuncularının kaldığı kadronun ilk etapta 2'nci Lig'e dönüş hedefiyle takviye edilmesi planlanıyor.

KOMBİNELER SATIŞTA

Karşıyaka'da sosyal medyada taraftar sayfalarının transfer yasağının kaldırılması için destek sağlamak hedefiyle çağrısını yaptığı kombine kampanyasında 3 sezonluk biletler satışa çıktı. Yeşil-kırmızılılar, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan futbol kombinesi fiyatlarını 1000 TL olarak belirledi. "Transfer yasağında zincirleri kırıyoruz" sloganıyla başlatılan kampanyada kombineler Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nden veya basketbol altyapının banka hesabına yapılacak havaleyle satın alınabilecek. Tek sezonluk kombine satışı ise yapılmayacak. Bu sezona yine Atatürk Stadı'nda başlayacak Karşıyaka, inşaatı süren Alsancak Stadı'nın kasım ayında açılması sonrası Bornova Stadı'na geçmeyi planlıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle maçlar 1.5 yıldır seyircisiz oynanırken, Futbol Federasyonu, yeni sezonda stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında taraftarın maçlara alınmasına onay vermişti.


Mehmet Eren Boyraz, Karşıyaka, Onur Okan, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da 5 isimden daha onay - Son Dakika Spor


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