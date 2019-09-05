Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da altyapıya büyük destek
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Karşıyaka'da altyapıya büyük destek

4 saat önce

Karşıyaka'da camianın etkili isimlerinden Gökhan Şensan'ın organize ettiği gecede bir araya gelip, kulübün yanında güç birliği mesajı veren eski ve mevcut yöneticiler, futbolda altyapıya toplam 500 kombine bilet desteği sağladı.

Karşıyaka'da altyapıya büyük destek, System.String[]

Karşıyaka'da camianın etkili isimlerinden Gökhan Şensan'ın organize ettiği gecede bir araya gelip, kulübün yanında güç birliği mesajı veren eski ve mevcut yöneticiler, futbolda altyapıya toplam 500 kombine bilet desteği sağladı. Başkan vekilliği görevinden haziran ayında 7 yöneticiyle birlikte istifa eden Şensan'ın ev sahipliğindeki organizasyona eski başkanlardan Cenk Karace, eski basketbol şube başkanlarından Tamer Ustaoğlu, Tenis Şube Başkanı Rıfat Tekbaş, Futbol Altyapı Başkanı Tayfun Yungul, eski futbol şube başkanlarından Hakan Çeliker, eski voleybol şube başkanlarından Şeref Tufan Yazıcı ve Ali Talak, Cafer Aralı, Serkan Odaman, Can Özakın, Gökşin Konsoloğlu, Ali Albay, Serden Yel, Seyfi Gürçay, Cenk Karslı gibi isimler katıldı. Yemekte altyapı için daha önce satılan biletlerle birlikte toplam 500 kombineye ulaşıldı. Kişisel işleri nedeniyle son anda toplantıya katılamayan eski yöneticilerden Nazım Torbaoğlu da 100 kombineyle altyapıya destek verdi.

Karşıyaka, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:32 Kaynak: DHA
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