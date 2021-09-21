Karşıyaka'da Alzheimer Merkezi'ne ilk beton atıldı - Son Dakika

Dünya Alzheimer Günü'nde, alana ilk beton atılışına tanıklık eden başkanlar, bu önemli merkezin kente hayırlı olmasını diledi.

İNŞAAT 8 AY SÜRECEK

Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürü Özcan Pamuk'tan projenin detayları hakkında bilgi alan Başkan Karavaş, Alzheimer Merkezi'nin hem hastalar hem de hasta yakınları için çok önemli bir kazanım olacağını vurguladı. Projeyi çok önemsediklerini ifade eden Başkan Tugay da merkez inşaatını 8 ayda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

BÜYÜK İHTİYAÇ

Önemli oranda ileri yaş nüfusun yaşamını sürdürdüğü Karşıyaka'da büyük bir ihtiyaca yanıt verecek olan Karşıyaka Belediyesi Alzheimer Merkezi, Bahriye Üçok Mahallesi'nde inşa ediliyor. 5 katlı olarak tasarlanan bina, 650 metrekarelik kullanım alanıyla hastalara ve yakınlarına hizmet verecek. Gündüz bakım evi olarak planlanan merkezde hastaların sosyalleşmesi için rehabilitasyon yapılacak ve yakınları için de eğitimler gerçekleştirilecek. Alzheimer Merkezi'nin yapımına belediye imkanlarıyla başlanırken, inşaata katkı koymak isteyenler için bağış hesabı da açıldı.