Karşıyaka'da Anıl göreve hazır

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup lideri Karşıyaka'da perşembe günü İzmir'de oynanacak Cizrespor maçının hazırlıkları sürerken, teknik ekip Anıl Çıracı'yı ilk 11'e monte etmeye hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılılarda son olarak Yalovaspor deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek İlyas'ın yokluğunda teknik direktör Soner Tolungüç'ün Anıl'ı sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Kupadaki 3-0'lık Bergama Belediyespor galibiyetinde başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcunun da göreve hazır olduğu belirtildi.