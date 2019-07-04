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Karşıyaka'da Arif beklemede

9 dakika önce

TFF 3'üncü Lig'in yeni sezonu öncesi teknik direktör Mesut Toros ve sözleşmeleri biten Mustafa Aşan ile Hakan Kuş'la tekrar anlaşan Karşıyaka, Arif'i ise beklemede tutuyor.

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TFF 3'üncü Lig'in yeni sezonu öncesi teknik direktör Mesut Toros ve sözleşmeleri biten Mustafa Aşan ile Hakan Kuş'la tekrar anlaşan Karşıyaka, Arif'i ise beklemede tutuyor.
Daha önce yönetimin teklifini prensipte kabul eden 25 yaşındaki ön libero, geçen pazartesi günü başkan Turgay Büyükkarcı'yla yaptığı görüşmede anlaştığı yıllık ücretinde 50 bin TL daha artış isteyince sözleşme imzalamadan masadan kalktı. Arif'i kaybetmek istemeyen yeşil-kırmızılılar, oyuncuya süre verip ardından önümüzdeki günlerde tekrar pazarlık masasına oturmayı planlıyor. Altyapıda yetişen Arif, transfer yasağıyla son 3 sezonda takımın değişmez isimleri arasında yer aldı. Kaf-Kaf, sözleşmeleri biten Onur ve Bartu'yla ise yeniden anlaşmama kararı almıştı.
 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:18 Kaynak: DHA
Spor
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