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Karşıyaka'da Arif de tamam

1 saat önce

TFF 3. Lig'de geçen sezon Play-Off oynayan kadrosundan sözleşmesi biten Mustafa Aşan ve Hakan Kuş'la yeniden anlaşan Karşıyaka, ilk görüşmede olumlu sonuç alamadığı Arif Cılak'ı da ikna etti.

Karşıyaka'da Arif de tamam, System.String[]

TFF 3. Lig'de geçen sezon Play-Off oynayan kadrosundan sözleşmesi biten Mustafa Aşan ve Hakan Kuş'la yeniden anlaşan Karşıyaka, ilk görüşmede olumlu sonuç alamadığı Arif Cılak'ı da ikna etti. Yeşil-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki ön liberoyla 1 yıllığına yeniden anlaştı. Transfer yasağıyla son 3 yıldır ilk 11'in değişilmezlerinden olan Arif, geçen sezon 32 maçta görev yaptı. Kaf-Kaf, Arif'in de takımda kalışıyla yeni sözleşme önerilmeyen Onur Kıntaş ve Bartu Umut'un dışında geçen sezonki kadrosunu korudu. Altyapı patentli kadrosu olan İzmir temsilcisi, yeni sezon öncesi takviyeyi yine U19 takımından 5 gençle profesyonel sözleşme imzalayarak yapmıştı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:38 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Aşan, Karşıyaka, Spor
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