Karşıyaka'da Arif için Toros devrede
1 saat önce
FUTBOLDA yeni sezon öncesi kadroda tutmak istediği sözleşmesi biten isimlerden Mustafa Aşan ve Hakan Kuş'la yeniden anlaşan Karşıyaka'da, ilk görüşmede imzaya yanaşmayan Arif Cılak için teknik direktör Mesut Toros devreye girdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:31 Kaynak: DHA
FUTBOLDA yeni sezon öncesi kadroda tutmak istediği sözleşmesi biten isimlerden Mustafa Aşan
ve Hakan Kuş'la yeniden anlaşan Karşıyaka
'da, ilk görüşmede imzaya yanaşmayan Arif Cılak için teknik direktör Mesut Toros
devreye girdi. Takımın önemli parçalarından olan 25 yaşındaki ön liberoyla görüşen Mesut Toros, futbolcuya kendisini mutlaka kadroda görmek istediğini söyledi. Arif'in pazartesi günü Çiğli Selçuk Yaşar
Tesisleri'ne gelerek Başkan Turgay Büyükkarcı'yla yeniden masaya oturacağı öğrenildi. Sözleşmesi biten Onur ve Bartu'yla yeniden anlaşmama kararı alan Karşıyaka, sezon öncesi antrenmanlara 9 Temmuz Salı günü tesislerinde başlayacak.
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