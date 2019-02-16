Karşıyaka'da Arzuman ile Yollar Ayrıldı
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da, sportif direktör İsmet Arzuman'la yollar ayrıldı.
TFF
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın Esenler
Erokspor deplasmanına çıkacak Karşıyaka
'da, sportif direktör İsmet Arzuman
'la yollar ayrıldı.
Yeşil-kırmızılı kulüpte sezon başında göreve gelen eski FIFA hakemi Arzuman, bundan sonraki kariyerini farklı alanlarda sürdürmek istediğini belirterek kulübe veda etti. Arzuman'ın vedasını bir açıklama yayınlayıp duyuran Kaf-Kaf, tecrübeli isme emekleri için teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi. - İzmir
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:28 Kaynak: DHA
Çaykur Rizespor, Deplasmanda Bursaspor'u 2-0'la Geçti
Bursasporlu Taraftarların Islıkladığı Yusuf Erdoğan, Sahayı Terk Etti
Akhisarspor, Evinde MKE Ankaragücü'ne Diş Geçiremedi
Ünlü Jokey Halis Karataş, Dubai'de Mahsur Kaldı