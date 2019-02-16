Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Arzuman ile Yollar Ayrıldı

Karşıyaka'da Arzuman ile Yollar Ayrıldı

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da, sportif direktör İsmet Arzuman'la yollar ayrıldı.

Karşıyaka'da Arzuman ile Yollar Ayrıldı, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da, sportif direktör İsmet Arzuman'la yollar ayrıldı.

Yeşil-kırmızılı kulüpte sezon başında göreve gelen eski FIFA hakemi Arzuman, bundan sonraki kariyerini farklı alanlarda sürdürmek istediğini belirterek kulübe veda etti. Arzuman'ın vedasını bir açıklama yayınlayıp duyuran Kaf-Kaf, tecrübeli isme emekleri için teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:28 Kaynak: DHA

Spor
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