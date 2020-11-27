Karşıyaka'da aslar kulübede

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve takibini sürdüren Karşıyaka'nın geçen sezon devre arasında yuvaya döndürdüğü iki ası Onur ve Battal, bu sezon ilk 11'e hasret kaldı. Geçen sezon başında sözleşme yenilenmeyen iki tecrübeli futbolcu, devre arasında takıma dönüp formalarına kavuştu. Onur, lig ve Play-Off'larda 8 maçta ilk 11'de forma giyerken, Battal, Antalya'daki Play-Off maçlarına 11'de çıktı.

Bu sezona da ilk 11'in değişilmezleri olarak başlayan ikili ardından formalarını kendileri gibi altyapı patentli gençlere kaptırdı. 28 yaşındaki sol bek Onur, ilk 3 maça 11'de başlayıp sakatlık yaşadıktan sonra formasını 21 yaşındaki Burak'a devretti. Tecrübeli defans oyuncusu son oynanan 7 lig maçında hiç süre alamadı. 27 yaşındaki forvet Battal da ilk iki maç ve 6'ncı haftadaki Cizrespor sınavına 11'de çıkıp diğer lig karşılaşmalarında yedek kulübesini mesken tuttu. Battal, bu sezon kupada Bergama Belediyespor ağlarını sarsmıştı.