Karşıyaka'da aslar kulübede

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını 5 yıl sonra kaldırıp kadrosuna 12 takviye yapan Karşıyaka'da son yılların değişilmez futbolcuları yedek kulübesini mesken tuttu. Takımın ikinci kaptanı olan kadronun en tecrübeli isimlerinden stoper Cenk Özbey, Kaf-Kaf'ta 5 sezondur ilk 11'in vazgeçilmezi olduktan sonra bu yıl yedeğe çekildi.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon oynanan ilk 2 maçta hiç süre alamadı. Son 3 yıldır 3'üncü Lig'de kaleyi koruyan Erdoğan, ilk hafta Erokspor deplasmanında yeni transfer Yusuf'un gerisinde yedek kaldıktan sonra geçen hafta kadroya giremedi. Son yıllarda yine ilk 11'in değişilmezlerinden Fatih, ilk 2 hafta 18'in dışında kaldı. Özgür de 2 maçta hiç süre alamadı.

MUSTAFA ÇALIŞKAN VE HARUN GÖZDE

Karşıyaka'da geçen sezon Bergama Belediyespor'a kiralık verilen Mustafa Çalışkan ve yedek kulübesini mesken tutan Harun, bu yıl ilk 2 haftada ilk 11'de sahaya çıktı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa, performansıyla teknik direktör Cüneyt Biçer'in güvenini kazandı. 25 yaşındaki Harun, yıllardır hasret kaldığı ilk 11'e bu sezon kavuştu.