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Karşıyaka'da ay-yıldızlı şölen

1 saat önce

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Haziran 1926'da Karşıyaka'ya yaptığı ziyaretin 93. yıl dönümü kutlamaları, kentte şölen havası estirdi.

Karşıyaka'da ay-yıldızlı şölen, System.String[]
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Haziran 1926'da Karşıyaka'ya yaptığı ziyaretin 93. yıl dönümü kutlamaları, kentte şölen havası estirdi. Atatürk tarafından Karşıyaka Spor Kulübü armasına ay-yıldız armağan edilen bu anlamlı tarihin anısına; gün boyunca yürüyüş, söyleşi, yelken gösterisi, fener alayı ve konser gibi pek çok etkinliğe imza atıldı.

Karşıyaka Belediyesi'nin 1912 Karşıyaka Derneği işbirliğinde "Ay-Yıldız Var Göğsümüzde" sloganıyla gerçekleştirdiği etkinliklerin açılışı, Anayasa Meydanı'ndaki törenle yapıldı. Alanı dolduran yüzlerce Karşıyaka ve Atatürk sevdalısı, törenin ardından hep birlikte Çarşı'dan geçerek Latife Hanım Köşkü Anı Evi Müzesi'ne yürüdü. Köşkün bahçesinde, Ata'nın KSK'yi ziyaretinde çekilen fotoğrafın canlandırması yapılırken, Ulu Önder bir kez daha saygı ve minnetle anıldı. Atatürk'ün 24 Haziran 1926'da Karşıyaka'yı ziyaretinde imzaladığı ve kulübün kasasında saklanan anı defteri de gün boyunca müzede sergilendi.

Etkinlik programı, KSK Yelken Tesisleri'ndeki yelken gösterisi ve Çarşı Kültür Merkezi'nde KSK Müzesi Kupalar ve Fotoğraf Sergisi'nin açılışı ile devam etti. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sergi açılışının ardından KSK'nin gol yemeden şampiyon olduğu 1926 yılında kaleyi koruyan Malik Yaylım'ın oğlu Dr. Turgut Yaylım'a kaleci eldiveni hediye etti. 93. yıl etkinlikleri; Prof. Ahmet Talimciler ve Dr. Eren Akçiçek ile söyleşiler, Sabri Yetkin'in 'Gazi'nin İzmir Günleri' belgeselinin gösterimi ve deniz kanosu - kürek grubu gösterisi ile gün boyu devam etti.

Saat 19.12'de Atatürk ve Yerel Yöneticiler Anıtı'ndaki tören ve sonrasında düzenlenen fener alayı ile coşku zirveye çıktı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, gaziler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve her yaştan yüzlerce Karşıyakalı, KSK ve Türk Bayrakları ile Bostanlı Rekreasyon Alanı'na yürüdü. Sabah erken saatlerden itibaren şölen havasında geçen etkinlikler, DJ Ersin Show ve Grup Lemonade'nin konseriyle final yaptı.

Büyük coşkuya ortak olan tüm Karşıyakalı sevdalılarına teşekkür eden Başkan Tugay "Ülkemizin ve dünyanın her yerinde "Ben Karşıyakalıyım" demenin onurunu ve gururunu yaşayan güzel insanlar, Hepinize selam olsun! Laik, çağdaş, demokrat Türkiye nöbetini tutmaktan; sahada, tribünde ve hayatta dimdik durmaktan; kısaca Karşıyaka olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:08 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, Güncel
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