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Karşıyaka'da 'başıboş at' operasyonu

1 saat önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, başıboş dolaşan 5 at, belediye ekiplerince alınarak, Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim edildi.

Karşıyaka'da 'başıboş at' operasyonu, System.String[]
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, başıboş dolaşan 5 at, belediye ekiplerince alınarak, Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim edildi.
Karşıyaka Belediyesi'nce ilçe sakinlerinin yoğun şikayetleri üzerine, sahipleri tarafından sokağa salınan atların toplanması için operasyon düzenlendi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nergiz Mahallesi'nde başıboş 5 atı, özel nakil aracı ile alarak, Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim etti. Atların, ilgili yasa gereği cezai işlem uygulandıktan sonra sahipleri tarafından geri alınabileceği belirtildi. İlçe sakinleri, atların kent içine salınmasının, hem atlar hem de kendileri için sağlık ve güvenlik riski oluşturduğunu söyleyip, belediye ekiplerine teşekkür etti.
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da "Valilik tarafından oluşturulan İl Hayvanları Koruma Kurulu kararınca şehir içindeki başıboş çiftlik hayvanlarını alıp Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim ediyoruz. Sorunun çözümü için yasal olarak yapabileceğimiz tek şey bu. Nergiz, Dedebaşı, Demirköprü ve Goncalar gibi mahallelerimizde sıkça görülen bu tablonun tekrar etmemesi ve caydırıcı hale gelmesi için operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Atların kent içine salınmaması için sahiplerine de çağrı yapıyor, duyarlı davranmalarını istiyoruz" dedi.


Karşıyaka, Bornova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:36 Kaynak: DHA
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