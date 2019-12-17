Karşıyaka'da Başkan Büyükkarcı umutlu - Son Dakika
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Karşıyaka'da Başkan Büyükkarcı umutlu

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarının son haftasında evinde Ofspor'u 4-1 yenerek devreyi 27 puanla Play-Off hattında tamamlayan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı futbol takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Karşıyaka'da Başkan Büyükkarcı umutlu, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarının son haftasında evinde Ofspor'u 4-1 yenerek devreyi 27 puanla Play-Off hattında tamamlayan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı futbol takımı hakkında açıklamalarda bulundu. Sezona başlarken koydukları hedefi ilk etapta tutturduklarını belirten Büyükkarcı, "Daha çok yolumuz var, ancak gelinen nokta bizi hem sevindiriyor hem de umutlandırıyor. İlk etap hedefimizi tutturduk, ikinci yarıya umutla bakıyoruz" diye konuştu.Teknik Direktör Soner Tolungüç'ün göreve gelmesiyle önemli gelişim ortaya koyduklarını belirten Büyükkarcı, "Düşme barajından adım adım ilerleyerek Play-Off hattına kadar yükseldik. Sahadaki mücadele, ortaya koyduğumuz futbol her geçen hafta tribünlere daha fazla taraftarımızı çekti. Bu da iyi işler yaptığımızın önemli bir göstergesi. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Çizgimizi sezon sonuna kadar sürdürüp 2'nci Lig'e çıkmak için son düdüğe kadar savaşımızı sürdüreceğiz. Taraftarlarımız içerdeki ve dışardaki maçlarda yalnız bırakmadı. İkinci yarıda onların desteğinin artarak süreceğine inancımız tam" ifadelerini kullandı.


Karşıyaka, Ofspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:28 Kaynak: DHA
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