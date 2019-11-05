Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı camiadan destek istiyor

Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, basketbol ve futbolda yeşil-kırmızılı ekibin aldığı güzel sonuçlara karşın camiadan yeterli desteği göremediklerini belirtti.

Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nde namağlup tek takım olarak zirvede yer aldıklarını, FIBA Avrupa Kupası'nda da E Grubu'nda lider olduklarını aktardı.

Futbol takımının da teknik direktör Soner Tolungüç'ün takımın başına geçmesinden sonra 7 maçta tek yenilgi alıp tehlikeli bölgeden çıktığını ve play-off hattına girdiğini anlatan Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Basketbol ve futbolda beklediğimiz, istediğimiz sonuçları almak bizleri ve taraftarlarımızı fazlasıyla mutlu ediyor. İyi yoldayız ancak bu köprünün altından daha çok sular akacak. Aynı hırsla, aynı disiplinle çalışıp sezon sonunda da bize yakışan yerde olmak istiyoruz. Ancak bu kadar güzel sonuçlar alırken camiamızdan, bizi sevenlerden gerekli desteği tam olarak göremiyoruz. Bu da bizleri üzüyor. Basketbol kombine satışları iyi gitti ancak diğer branşlarda beklentinin altında kaldık."

Turgay Büyükkarcı, sponsorları Pınar Holding'in dışında tüm yükün yönetim kurulu üyeleri üzerinde olduğunu belirterek, "Başarırsak 'biz' başaracağız. Bu yüzden her kesimden maddi ve manevi destek görmek istiyoruz. Oyuncularımız, teknik heyetimiz ve emeği geçen herkes bunu hak ediyor. Biz büyük bir camiayız ve birlikte zorlukların üstesinden gelebiliriz. Büyüklüğümüzü göstermeli ve her şey güzel giderken kulübümüze katkı sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.