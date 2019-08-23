Karşıyaka'da basketbol-futbol tartışması

Sponsor destekli basketbol şubesinde takımın başına kulübe daha önce kazandırdığı 3 kupayla camianın gönlüne taht kuran A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı getirip, 10 transferle yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturan Karşıyaka'da potaya harcanan para taraftarı ikiye böldü. Basketbolun sezonluk bütçesini 22 milyon TL olarak açıklayan yeşil-kırmızılılarda futbolun 15 milyon TL tutan transfer yasağı kapsamındaki borç yüzünden 3. Lig'de altyapı patentli kadroyla 4'üncü sezonuna girecek olması sosyal medyada taraftardan tepki çekti. Basketbol Süper Ligi'nde 2015 yılında şampiyon olan, Ufuk Sarıca kulüpten ayrıldıktan sonra 3 yıldır Play-Off'a bile kalamayan Kaf-Kaf'ta bazı taraftarlar da futbolun borçları ve durumunun basketbolu aşağı çekmemesi gerektiğini savundu.

Basketbolda son olarak A Milli Takım'ın NBA patentli pivotu Semih Erden'i transfer eden Karşıyaka'da kulübün borç yükü ortadayken bu kadar para harcanmasına tepki gösteren bazı taraftarlar, "KSK yakında KBK olacak, futbola kör, sağır, dilsiz kalındı", "Basketbol seneye ne kadar borç yazacak. Ne zorumuz vardı da bu kadar büyük maliyetli kadro kuruluyor", "Basketbolda bu kadar bütçe aşımının sonu pek hayırlı değil, bu borçlar nasıl ödenecek", "Kurulan kadronun maliyeti 35-40 milyonu buldu herhalde, sponsorun verdiği para bunun yarısı bile değil. Kulübün SMS kampanyaları düzenlediği, armanın 3. Lig'de olduğu dönemde baskete bu kadar para harcamak neden", "Kulüp 50 milyon TL borç yüzünden sürünürken bu harcamaların açıklaması nedir", "İyi takım kurduk ama borcu nasıl ödeyeceğiz", "Futboldaki sorunlara bakın, futbol gidiyor", "Kulüp bu kadar zor durumdayken yazık bu verilen paralara", "Futbolda transferi açamamışsın, futboldan vaz mı geçtik baskete bu kadar para harcıyoruz" gibi mesajlar paylaştı.

Basketbol takımının yeniden iddialı bir kadro kurmasının yerinde olduğunu savunan taraftarlar ise sosyal medyada, "Futbolun yükünü basketbol branşı çekmemeli, futbola olan borç yüzünden basketbolda düşmemeye oynadık", "Yıllar sonra ilk defa kulübün paraları doğru yere harcanıyor", "Karşıyaka tarihinin en güçlü benchi olabilir bu yıl", "Karşıyaka Avrupa'da futbolla değil basketbolla tanınıyor. Çok iyi hamleler, çok iyi kadro" yorumlarında bulundu.

MESUT TOROS SUSKUNLUĞUNU BOZDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'da geçen hafta 5 ay önce kadrodan elediği eski futbolcusu Battal'ın tepkilerine hedef olan teknik direktör Mesut Toros, konuyla ilgili ilk kez yorum yaptı. Geçen sezon altyapı patentli kadroyu amatör kümeye düşme hattında son sıradan devralıp Play-Off oynatan tecrübeli teknik adam, twitter hesabından, "Susarsın, söyleyecek sözün yok sanırlar. Gidersin, kalmaya yüzün yok sanırlar. İyi ya da kötü her ne yaparsan yap mutlaka bir kulp takarlar. Kimseye yaranamazsın. Bu yüzden kim ne derse desin, yüreğindeki doğrudan vazgeçmemeli İNSAN...." mesajını paylaştı.

KOMBİNE ÇAĞRISI

FUTBOLDA yeni sezon öncesi kombine biletleri kapalı tribün 300, VIP tribün 600 TL'den satışa çıkaran Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, taraftarı kombine almaya davet etti. TFF 3. Lig'de gelirlerin çok kısıtlı olduğunu belirten Büyükkarcı, taraftarları kombine bilet alarak takımın yanında olmaya çağırdı.

- İzmir