Karşıyaka'da Battal beklemede - Son Dakika
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Karşıyaka'da Battal beklemede

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon başında sözleşme yenilenmeyen Onur Kıntaş'la geçen aylarda yeniden anlaşıp devre arasında Antalya kampına götüren Karşıyaka'da, Battal Demirbilek'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon başında sözleşme yenilenmeyen Onur Kıntaş'la geçen aylarda yeniden anlaşıp devre arasında Antalya kampına götüren Karşıyaka'da, Battal Demirbilek'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Geçen yıl 3 Nisan'da oynanan Bergama Belediyespor maçı sonrası sözleşmesi feshedilen forvet, yaz dönemi ve ara transferde bir kulüple anlaşmadı. Taraftarların Onur gibi takıma dönmesini istedikleri Battal, 17 Kasım'da Fethiyespor'la oynanan maçtan sonra tribündeki yeşil-kırmızılıların isteğiyle saha içinde takımla birlikte sevindi.

Başkan Turgay Büyükkarcı, henüz Battal'ın dönüşüne yeşil ışık yakmazken 27 yaşındaki futbolcunun durumu ara transferin son günlerinde belli olacak. Karşıyaka'da altyapıda yetişip 2013'ten bu yana A takım kadrosunda yer alan Battal, geçen sezon 22 maçta oynayıp 1 gol atmıştı. Kaf-Kaf'ta teknik direktör Soner Tolungüç'ün, "Hazır ol" talimatı verdiği Onur'un pazar günü Büyükçekmece Tepecikspor'la oynanacak devrenin ilk maçına yedek kulübesinde baylayıp ikinci yarıda şans bulması bekleniyor. Onur'un lisansı maç öncesi çıkartılacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Battal Demirbilek, Karşıyaka, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:20 Kaynak: DHA
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