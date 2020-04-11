Son Dakika › Spor › Karşıyaka'da Battal Demirbilek'in sevinci yarım kaldı - Son Dakika Spor
Karşıyaka'da Battal Demirbilek'in sevinci yarım kaldı
6 saat önce
Geçen sezon son olarak 10 Mart 2019'da oynanan Osmaniyespor deplasmanında forma giyip, 3 Nisan'daki Bergama Belediyespor maçı sonrası kadro dışı kalan 27 yaşındaki futbolcu, 11 ay sonra ilk kez bu yıl 8 Şubat'taki 1877 Alemdağspor sınavında sahaya çıktı.
Geçen sezon son olarak 10 Mart 2019'da oynanan Osmaniyespor deplasmanında forma giyip, 3 Nisan'daki Bergama Belediyespor maçı sonrası kadro dışı kalan 27 yaşındaki futbolcu, 11 ay sonra ilk kez bu yıl 8 Şubat'taki 1877 Alemdağspor sınavında sahaya çıktı.
Takıma döndükten sonra yalnız 6 maçta sonradan oyuna dahil olarak toplam 110 dakika sahada kalabilen Battal, bu kez de koronavirüs kabusu yüzünden sahalardan ayrı düştü. Liglere salgın yüzünden 19 Mart'ta verilen aranın en az 2.5 ay sürmesi öngürülürken Battal, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde bireysel antermanlarını sürdürüp formda kalmaya çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:39
Son Dakika Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı