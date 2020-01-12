Karşıyaka'da Battal döndü - Son Dakika
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Karşıyaka'da Battal döndü

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da geçen sezon 3 Nisan'da oynanan Bergama Belediyespor maçı sonrası kadro dışı kalıp sözleşmesi feshedilen Battal Demirbilek, Büyükçekmece Tepecikspor randevusu öncesi takıma döndü.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da geçen sezon 3 Nisan'da oynanan Bergama Belediyespor maçı sonrası kadro dışı kalıp sözleşmesi feshedilen Battal Demirbilek, Büyükçekmece Tepecikspor randevusu öncesi takıma döndü. Yeşil-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra yaz döneminde ve ara transferde başka bir kulüple anlaşmayan orta saha oyuncusuna yaklaşık 10 ay sonra af çıktı. Kulübün basketbol takımı Pınar Karşıyaka'nın Teksüt Bandırma'yla oynadığı maçın devre arasında Başkan Turgay Büyükkarcı'yla bir araya gelen Battal, özür dileyip tekrar takıma katıldı. Battal, yuvaya dönmesini kulübün resmi sosyal medya hesaplarının paylaştığı videoyla duyurdu.

Tüm camiadan özür dilediğini belirten Battal, "Talihsiz bir ayrılık yaşadım, bir hata yaptım. Başkanım Turgay Büyükkarcı, yönetim kurulu, teknik heyet, takım arkadaşlarım ve tüm camiamızdan özür diliyorum. Söz konusu Karşıyaka olunca boş mukaveleye imza attım. Tekrar yuvaya döndüğüm için çok mutluyum. Armaya ve taraftarımıza layık olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi. Taraftarların takıma dönmesini istedikleri Battal, 17 Kasım'da Fethiyespor'la oynanan maçtan sonra tribündeki yeşil-kırmızılıların isteğiyle saha içinde takımla birlikte sevinmişti. Altyapıda yetişip 2013'ten bu yana A takım kadrosunda yer alan 27 yaşındaki Battal, geçen sezon 22 maçta oynayıp 1 gol attı. Kaf-Kaf'ta takımla Antalya kampına götürülen 19 yaşındaki orta saha Kerem Dönertaş da profesyonel yapıldı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Bergama, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:24 Kaynak: DHA
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