Karşıyaka'da 'Bekir Coşkun' heykeli açıldı - Son Dakika

Bekir Coşkun'un Heykeltıraş Ahmet Uzun tarafından çok sevdiği köpeği Pako ile birlikte yapılan heykeli törenle açıldı. Mavişehir'de bulunan Bekir Coşkun Pako Parkı içerisinde bulunan heykelin açılış töreni, duygu dolu anlara sahne oldu.

Bekir Coşkun'un eşi Andree Coşkun açılışta yaptığı konuşmasında, "Buraya gelerek beni çok onurlandırdınız. Eminim Bekir de bir yerlerden bizi izliyor. O tam bir İzmir aşığıydı; Karşıyaka'ya da özel bir ilgisi vardı. İzmir'in bizim hayatımızdaki yeri çok önemlidir, biz burada birbirimize aşık olduk ve burada evlenmeye karar verdik. Sizlerin huzurunda en başta Karşıyaka Belediye Başkanı'mız Cemil Tugay'a bu parkın açılışına vesile olduğu için kendim ve ailem adına candan teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DÜNDAR: "O HEP ARAMIZDA"

Gazeteci Uğur Dündar da Bekir Coşkun'un çok güçlü bir kalem olduğunu belirterek, "Bizler özellikle son yıllarda ağır baskılar altında, çok zor koşullarda gazetecilik yaptık. Toplumun gerçekleri öğrenme hakkına hizmet için toplumun bu gücü dışında hiçbir gücün önünde eğilip bükülmeyen bir avuç gazeteci olarak birbirimize daha çok kenetlendik. Bekir'e ölümü hiç konduramadım, yakıştıramadım. Kendisi nur içinde yatsın; çok değerli bir kalemdi, kelimelerin efendisiydi. Onu hep sanki her zaman aramızdaymış gibi hatırlayacağız" şeklinde konuştu. Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Halil Hüner ise, "Bekir Coşkun kimsesizlerin kimsesi, doğanın ve hayvanın dostuydu. Sevgiyi içselleştirmiş, yaşadığı ortama bunu fazlasıyla sunmuş biriydi. İyi ki Karşıyaka Belediyesi var, Bekir Coşkun heykeli dikilecek bir insandı bu da Karşıyaka Belediyesi'ne nasip oldu. O ölmedi sadece yorgunluk gideriyor, her zaman aramızda olacak" dedi.

TUGAY: "İYİ Kİ YAŞADIN BEKİR COŞKUN"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi Bekir Coşkun'un gazeteciler için adeta bir pusula olduğunu belirterek, "İzmir bugün eşsiz bir miras daha kazandı. Biz Hasan Tahsin'e layık olması gereken bir kentin temsilcileriyiz. Bekir Coşkun bizim mesleğimiz için adeta bir pusulaydı. Onun verdiği hazine bizim için çok eşsiz" diye konuştu. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de, "Bazı insanlar vardır toprak altına gömdüğünüzü bile bile yürekte yaşatırsınız, Bekir Coşkun da öyle bir insan. Kitaplarla, yazılarıyla yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Bizden sonraki nesiller de onu tanıyacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da Bekir Coşkun'un daima yazılarıyla var olacağını vurgulayarak, şunları söyledi: "Karşıyaka büyük bir insana vefasını ve saygısın göstermekten onur duyuyor. Esasında böylesi değerlere saygı, vefa ve minnet bir Karşıyaka duruşudur. Büyük gazeteci bugün fiziksel olarak bizimle değil, onu zamansız yitirmenin kederi hiç bitmeyecek. O yazılarıyla, kitaplarıyla ve büyük hatırasıyla hep bizimle olacaktır. İşte bu heykel bunları bildiğimiz ve yitirmediğimiz sürece anlamlı olacaktır. İyi ki yaşadın, iyi ki bizim Bekir Coşkun'umuz oldu."

Açılış törenine Bekir Coşkun'un eşi Andree Coşkun, kızı Ebru Coşkun, oğlu Tolga Coşkun, Gazeteci Uğur Dündar ve Gökmen Ulu, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Milletvekili Atila Sertel, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı M. Serdar Koç, Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Halil Hüner, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Gaziler Derneği Karşıyaka Başkanı Halil Taşçı ve üyeleri, meclis üyeleri ve bürokratlar katıldı.