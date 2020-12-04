Karşıyaka'da Burak'a nazar değdi

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve yarışındaki Karşıyaka'da yaptığı çıkışla bu yıl oynanan 11 maçın tamamında forma giyen, son 8 maça ilk 11'de çıkan 21 yaşındaki sol bek Burak Karapınar sezonu kapattı. Batman Petrolspor deplasmanının ilk yarısında ayağı zemine takılıp sakatlanan altyapı patentli genç yıldız adayının MR'ında ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildi.

Büyük ihtimalle ameliyat olacak Burak, sezonu kapatacak. Kaf-Kaf'ta Burak'ın sakatlığı teknik heyet ve futbolcularda üzüntü yarattı. Burak'ın yokluğunda formasını genç futbolcuya kaptıran takımın en tecrübeli isimlerinden Onur'un yeniden 11'e dönmesi bekleniyor. Yeşil-kırmızılılarda kasığında sakatlık bulunan kaptan Mustafa Aşan'ın ise lider İçel İdmanyurdu'yla oynanacak maça yetişmesi bekleniyor.

KARŞIYAKA TOKEN ÇIKIYOR

Karşıyaka yönetiminin hayata geçirmeye hazırlandığı taraftara yönelik sanal para Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kutlanan 19 Aralık'ta satışa sunulacak. Başkan Turgay Büyükkarcı, "Anlaşma kapsamında ciddi bir gelir hedefliyoruz. Taraftarlarımıza da maddi karşılığı olan bir değer sunmuş olacağız. Yeşil-kırmızı renklere gönül vermiş taraftarlarımız, 19.12 Dünya Karşıyakalılar Günü gibi anlamlı bir günde blockchain sisteminde yerini alacak tokenlarımızı satın alarak her zaman yaptığı gibi yine kulübüne sahip çıkacaktır" diye konuştu.