Karşıyaka'da Burak Karapınar kiralık gitti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka'da Burak Karapınar kiralık gitti! - Son Dakika Spor

Karşıyaka'da Burak Karapınar kiralık gitti!

6 saat önce

Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişen 20 yaşındaki sol bek, 1 Ocak'ta yeni takımına katılacak.

Karşıyaka'da Burak Karapınar kiralık gitti!, System.String[]

Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişen 20 yaşındaki sol bek, 1 Ocak'ta yeni takımına katılacak.


Kaf-Kaf'ta bu sezon ligde şans bulamayan, yalnız Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor önünde görev yapan Burak, geçen sezon ise 3'ü ilk 11 olmak üzere 8 lig maçında forma giymişti.


Karşıyaka'da altyapıdan Mustafa Durgun, Çağatay Sevim, Berkan Güner ve Kerem Dönertaş, 9 günlük Antalya kampında takımla birlikte çalışıyor.


Takım arkadaşları, A takım kadrosuna alınan 4 genç futbolcunun saçlarını adet olduğu üzere kampta tıraş etti.


Yeşil-kırmızılı ekip kamptaki ilk hazırlık maçında 28 Aralık'ta 2'nci Lig'den Niğde Anadolu'yla karşılaşacak.


Türkiye Kupası, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:54 
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