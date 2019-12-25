Karşıyaka'da Burak kiralık gitti - Son Dakika
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Karşıyaka'da Burak kiralık gitti

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasında Antalya'daki kampını sürdüren Karşıyaka'da kulüp bulması istenen isimlerden Burak Karapınar, Aksaray Belediyespor'a kiralık verildi.

Karşıyaka'da Burak kiralık gitti, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasında Antalya'daki kampını sürdüren Karşıyaka'da kulüp bulması istenen isimlerden Burak Karapınar, Aksaray Belediyespor'a kiralık verildi. Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişen 20 yaşındaki sol bek, 1 Ocak'ta yeni takımına katılacak. Kaf-Kaf'ta bu sezon ligde şans bulamayan, yalnız Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor önünde görev yapan Burak, geçen sezon ise 3'ü ilk 11 olmak üzere 8 lig maçında forma giymişti. Karşıyaka'da altyapıdan Mustafa Durgun, Çağatay Sevim, Berkan Güner ve Kerem Dönertaş, 9 günlük Antalya kampında takımla birlikte çalışıyor. Takım arkadaşları, A takım kadrosuna alınan 4 genç futbolcunun saçlarını adet olduğu üzere kampta tıraş etti. Yeşil-kırmızılı ekip kamptaki ilk hazırlık maçında 28 Aralık'ta 2'nci Lig'den Niğde Anadolu'yla karşılaşacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karapınar, Karşıyaka, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:33 Kaynak: DHA
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